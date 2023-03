Вчені вперше показали єгипетську Книгу мертвих. Їй понад 2000 років (фото)

Що відомо про цю Книгу мертвих

Археологи виявили Книгу мертвих у труні в гробниці біля піраміди Джосера. Для стародавніх єгиптян було незвично ховати такі книги разом із покійним. Скоріш за все сучасні археологи ввели термін "Книга мертвих", щоб позначити збірку текстів, які, на думку стародавніх єгиптян, мали допомогти зорієнтуватися померлим у загробному житті.

Сувій завдовжки 16 метрів знайшли у Саккарі в травні 2022 року. Нещодавно його відреставрували, переклали арабською мовою і виставили в Єгипетському музеї в Каїрі. Текст написаний ієратикою, письмом, яке походить від ієрогліфів.

Сувій, який нещодавно знайшли у Саккарі (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Папірус був знайдений згорнутим у труні чоловіка на ім'я Яхмос (не плутати з фараоном, який жив у давнину). За словами дослідників, ім’я чоловіка згадується на папірусі близько 260 разів.

Він жив орієнтовно 300 року до нашої ери, на початку династії Птолемеїв, династії фараонів, що походить від одного з полководців Олександра Македонського.

Сувій, якому понад 2000 років (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Вчені зібрали цілу команду, аби дбайливо розкрутити сувій і не пошкодити його.

Стародавній сувій завдовжки 16 метрів (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Що показав аналіз сувою

За словами дослідників, сувій був написаний чорним і червоним чорнилом, і якість напису вказує на те, що його створив професіонал.

Попри немалий розмір сувою, є довші тексти Книги мертвих. Наприклад, папірус Книги мертвих, який зараз зберігається в Британському музеї, спочатку мав довжину 121 фут (37 метрів).

"Книга мертвих" під час досліджень (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Які ілюстрації є у книзі

Ця Книга мертвих також містить ілюстрації. На одній із них зображено Осіріса, давньоєгипетського бога підземного світу. У єгипетській міфології життя Осіріса було ритуально відновлено після його смерті - стародавні єгиптяни сподівалися, що це також станеться з ними в загробному житті.

2000-літнє зображення Осіріса (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Осіріса зобразили сидячи троні з короною "Атеф", різновидом корони, яка часто прикрашає голову цього бога.

Перед ним є істота, яка може бути Аммітом, божеством, яке поглинало будь-кого, хто не був гідний ритуального відновлення в потойбічному житті.

Древнє зображення Осіріса (Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Ілюстрація нижче зображає підношення дарів та сцену із подружжям, яке вшановує єгипетських божеств.

Цією парою можуть бути Яхмос і його дружина (ім'я якої невідоме). Про Яхмоса відомо небагато, але він був достатньо багатим, щоб зробити собі складну копію Книги мертвих.

Ілюстрації із Книги мертвих (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

У книзі також зображено корову, яку кудись ведуть - можливо, щоб принести її в жертву.

На ряді зображень зображені човни, якими можна було плавати в підземному світі.

Ілюстрації із Книги мертвих (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

На нижче наведеній ілюстрації зображена істота, можливо Амміт, яка сидить перед Осірісом. У давньоєгипетській міфології серце померлого порівнюється з пером Маат, бога, пов’язаного з правдою, справедливістю та порядком.

Якби людина за життя зробила багато поганих вчинків, її серце було б важче за перо, і Амміт зжер би померлого.

Ілюстрація із книги (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)