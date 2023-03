Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

Что известно об этой Книге мертвых

Археологи обнаружили Книгу мертвых в гробнице возле пирамиды Джосера. Для древних египтян было необычно хоронить такие книги вместе с усопшим. Скорее, современные археологи ввели термин "Книга мертвых", чтобы обозначить сборник текстов, которые, по мнению древних египтян, должны были помочь сориентироваться умершим в загробной жизни.

Свиток длиной 16 метров был найден в Саккаре в мае 2022 года. Недавно его отреставрировали, перевели на арабский язык и выставили в Египетском музее в Каире. Текст написан иератикой, письмом, которое происходит от иероглифов.

Свиток, который недавно нашли в Саккаре (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Папирус был найден свернутым в гробу мужчины по имени Яхмос (не путать с жившим в древности фараоном). По словам исследователей, имя мужчины упоминается на папирусе около 260 раз.

Он жил ориентировочно в 300 году до нашей эры, в начале династии Птолемеев, династии фараонов, произошедшей от одного из полководцев Александра Македонского.

Свиток, которому более 2000 лет (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Ученые собрали целую команду, чтобы бережно раскрутить свиток и не повредить его.

Древний свиток длиной 16 метров (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Что показал анализ свитка

По словам исследователей, свиток был написан черными и красными чернилами, и качество надписи указывает на то, что его создал профессионал.

Несмотря на немалый размер свитка, есть более длинные тексты Книги мертвых. К примеру, папирус "Книга мертвых", который сейчас хранится в Британском музее, изначально имел длину 121 фут (37 метров).

"Книга мертвых" во время исследований (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Какие иллюстрации в книге

Этот текст "Книги мертвых" также содержит иллюстрации. На одной из них изображен Осирис, древнеегипетский бог подземного мира. В египетской мифологии жизнь Осириса была ритуально восстановлена после его смерти - древние египтяне надеялись, что это также произойдет с ними в загробной жизни.

2000-летнее изображение Осириса (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Осириса изобразили сидя на троне с короной "Атеф", разновидностью короны, которая часто украшает голову этого бога.

Перед ним есть существо, которое может быть Аммитом, божеством, поглощавшим любого, кто не был достоин ритуального восстановления в загробной жизни.

Древнее изображение Осириса (Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Иллюстрация ниже изображает подношение даров и сцену с супругами, которые чествуют египетских божеств.

Этой парой могут быть Яхмос и его супруга (имя которой неизвестно). О Яхмосе известно немногое, но он был достаточно богат, чтобы сделать для себя сложную копию Книги мертвых.

Иллюстрации из Книги мертвых (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

В книге также изображена корова, которую куда-то ведут - возможно, чтобы принести ее в жертву.

На ряде изображений изображены лодки, которыми можно было плавать в подземном мире.

Иллюстрации из Книги мертвых (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

На следующей иллюстрации изображено существо, возможно Аммит, сидящее перед Осирисом. В древнеегипетской мифологии сердце умершего сравнивается с пером Маат, бога, связанного с правдой, справедливостью и порядком.

Если бы при жизни человек много совершил плохих дел, его сердце было бы тяжелее пера, и Аммит сожрал бы умершего.

Иллюстрация из книги (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)