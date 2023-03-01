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Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

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Среда 01 марта 2023 21:37
Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото) Ученые поделились фото недавно найденной Книги мертвых (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Египетские ученые впервые опубликовали фотографии древнего 16-метрового свитка Книги мертвых, которую недавно нашли в Саккаре. На иллюстрациях изображены древние боги и сцены из потусторонней жизни. Также ученые обнародовали текст документа, которому более 2000 лет.

Министерство туризма и древностей Египта опубликовало фото книги на своей странице в Facebook.

Что известно об этой Книге мертвых

Археологи обнаружили Книгу мертвых в гробнице возле пирамиды Джосера. Для древних египтян было необычно хоронить такие книги вместе с усопшим. Скорее, современные археологи ввели термин "Книга мертвых", чтобы обозначить сборник текстов, которые, по мнению древних египтян, должны были помочь сориентироваться умершим в загробной жизни.

Свиток длиной 16 метров был найден в Саккаре в мае 2022 года. Недавно его отреставрировали, перевели на арабский язык и выставили в Египетском музее в Каире. Текст написан иератикой, письмом, которое происходит от иероглифов.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

Свиток, который недавно нашли в Саккаре (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Папирус был найден свернутым в гробу мужчины по имени Яхмос (не путать с жившим в древности фараоном). По словам исследователей, имя мужчины упоминается на папирусе около 260 раз.

Он жил ориентировочно в 300 году до нашей эры, в начале династии Птолемеев, династии фараонов, произошедшей от одного из полководцев Александра Македонского.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)Свиток, которому более 2000 лет (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Ученые собрали целую команду, чтобы бережно раскрутить свиток и не повредить его.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

Древний свиток длиной 16 метров (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Что показал анализ свитка

По словам исследователей, свиток был написан черными и красными чернилами, и качество надписи указывает на то, что его создал профессионал.

Несмотря на немалый размер свитка, есть более длинные тексты Книги мертвых. К примеру, папирус "Книга мертвых", который сейчас хранится в Британском музее, изначально имел длину 121 фут (37 метров).

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

"Книга мертвых" во время исследований (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Какие иллюстрации в книге

Этот текст "Книги мертвых" также содержит иллюстрации. На одной из них изображен Осирис, древнеегипетский бог подземного мира. В египетской мифологии жизнь Осириса была ритуально восстановлена после его смерти - древние египтяне надеялись, что это также произойдет с ними в загробной жизни.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)2000-летнее изображение Осириса (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Осириса изобразили сидя на троне с короной "Атеф", разновидностью короны, которая часто украшает голову этого бога.

Перед ним есть существо, которое может быть Аммитом, божеством, поглощавшим любого, кто не был достоин ритуального восстановления в загробной жизни.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)Древнее изображение Осириса (Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Иллюстрация ниже изображает подношение даров и сцену с супругами, которые чествуют египетских божеств.

Этой парой могут быть Яхмос и его супруга (имя которой неизвестно). О Яхмосе известно немногое, но он был достаточно богат, чтобы сделать для себя сложную копию Книги мертвых.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)Иллюстрации из Книги мертвых (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

В книге также изображена корова, которую куда-то ведут - возможно, чтобы принести ее в жертву.

На ряде изображений изображены лодки, которыми можно было плавать в подземном мире.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

Иллюстрации из Книги мертвых (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

На следующей иллюстрации изображено существо, возможно Аммит, сидящее перед Осирисом. В древнеегипетской мифологии сердце умершего сравнивается с пером Маат, бога, связанного с правдой, справедливостью и порядком.

Если бы при жизни человек много совершил плохих дел, его сердце было бы тяжелее пера, и Аммит сожрал бы умершего.

Ученые впервые показали египетскую Книгу мертвых. Ей более 2000 лет (фото)

Иллюстрация из книги (фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Ранее мы делились фото редкой "золотой мумии", которую нашли в Египте.

Недавно мы писали о том, что археологи раскопали жертвенный колодец, которому более 3000 лет.

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