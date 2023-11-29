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Вчені визначили 7 правил повсякденного життя, які знижують ризик розвитку усіх видів раку

Які звички знижуть ризик розвитку раку (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчені у новому досліджені виявили, які щоденні звички знижують ризик розвитку раку. Для цього вони проаналізували дані майже 100 тисяч людей, середній вік яких 56 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію BMC medicine.

Що показали результати нового дослідження

Дослідження проаналізувало дійсність попереднього набору рекомендацій, встановлених Всесвітнім фондом дослідження раку і Американським інститутом дослідження раку.

Дослідники з Університету Ньюкасла у Великій Британії перевірили цю інструкцію на британцях, використовуючи дані 94 778 дорослих із середнім віком 56 років.

Були взяті власні дані щодо дієти та фізичних вправ, а також вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) учасників та окружності талії. Кожного учасника оцінили за дотримання рекомендацій із семи пунктів.

Дані реєстру раку для відстеження діагнозів онкології також відстежувалися протягом восьмирічного періоду дослідження.

Вчені виявили, що дотримання цих рекомендацій призвело до зниження ризику раку. Кожна рекомендація, якої учасники дотримувалися, знижувала ризик раку на 7%. 

Сім правил, які можуть знизити ризик розвитку раку:

  • підтримування здорового індексу маси тіла
  • 2,5 години вправ на тиждень
  • збалансована дієта з принаймні 30 г клітковини та хоча б невеликими порціями фруктів і овочів щодня
  • обмежене споживання фаст-фуду
  • споживання не більше трьох порцій червоного м'яса на тиждень
  • відмова від напоїв з доданим цукром
  • відмова від алкоголю

 

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