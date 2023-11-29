Ученые определили 7 правил повседневной жизни, которые снижают риск развития всех видов рака

Что показали результаты нового исследования

Исследование проанализировало подлинность предварительного набора рекомендаций, установленных Всемирным фондом исследования рака и Американским институтом исследования рака.

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании проверили эту инструкцию на британцах, используя данные 94 778 взрослых со средним возрастом 56 лет.

Были взяты собственные данные по диете и физическим упражнениям, а также измерения индекса массы тела (ИМТ) участников и окружности талии. Каждый участник был оценен за соблюдение рекомендаций из семи пунктов.

Данные реестра рака для отслеживания диагнозов онкологии также отслеживались в течение восьмилетнего периода исследования.

Ученые обнаружили, что соблюдение этих рекомендаций привело к снижению риска рака. Каждая рекомендация, которой участники придерживались, снижала риск рака на 7%.

Семь правил, которые могут снизить риск развития рака: