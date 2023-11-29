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Ученые определили 7 правил повседневной жизни, которые снижают риск развития всех видов рака

Какие привычки снизят риск развития рака (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Ученые в новом исследовании обнаружили, какие ежедневные привычки снижают риск развития рака. Для этого они проанализировали данные почти 100 тысяч человек, средний возраст которых 56 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию BMC Medicine.

Что показали результаты нового исследования

Исследование проанализировало подлинность предварительного набора рекомендаций, установленных Всемирным фондом исследования рака и Американским институтом исследования рака.

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании проверили эту инструкцию на британцах, используя данные 94 778 взрослых со средним возрастом 56 лет.

Были взяты собственные данные по диете и физическим упражнениям, а также измерения индекса массы тела (ИМТ) участников и окружности талии. Каждый участник был оценен за соблюдение рекомендаций из семи пунктов.

Данные реестра рака для отслеживания диагнозов онкологии также отслеживались в течение восьмилетнего периода исследования.

Ученые обнаружили, что соблюдение этих рекомендаций привело к снижению риска рака. Каждая рекомендация, которой участники придерживались, снижала риск рака на 7%.

Семь правил, которые могут снизить риск развития рака:

  • поддержание здорового индекса массы тела
  • 2,5 часа упражнений в неделю
  • сбалансированная диета с, по крайней мере, 30 г клетчатки и хотя бы небольшими порциями фруктов и овощей каждый день
  • ограниченное потребление фаст-фуда
  • потребление не более трех порций красного мяса в неделю
  • отказ от напитков с добавленным сахаром
  • отказ от алкоголя

 

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