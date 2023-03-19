Вчені виявили новий таємничий вид кішки, яку прозвали "лисиця" (фото)

Дика кішка, схожа на "лисицю"

Про існування дикої кішки на Корсиці, місцева назва u 'ghjattu volpe' ("лисиця"), було відомо жителям Корсики дуже давно. Починаючи з 20 століття ця популяція стала предметом більш-менш точних, а іноді навіть помилкових описів.

Цей вид довгий час залишався невивченим до кінця. І зараз залишається таємничим.

Для довідки: Корсика - великий острів та однойменний регіон Франції, розташований в Середземному морі біля західного берега Італії, на північ від Сардинії.

Корсиканський кіт (фото: ofb.gouv.fr)

В чому особливість корсиканської кішки

Між 2011 і 2014 роками вчені на Корсиці встановили багато фотопасток в диких заповідниках острова. Це дозволило ідентифікувати вісім осіб, які представляли особливу та однорідну структуру - фенотип "дикого корсиканця".

Пізніше дослідження продовжилися з урахуванням вивчення вже 12 представників виду.

Перші генетичні аналізи показали, що ці особини не є європейськими дикими котами, відрізняються від домашніх кішок (з Корсики та материка), а також від котів з Сардинії.