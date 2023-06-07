Вчені виявили в яблучному соку небезпечну речовину: може спричинити рак

Миш'як зустрічається у природному середовищі

Миш'як природним чином зустрічається у навколишньому середовищі. За даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань, цей елемент поєднується з іншими матеріалами, створюючи одну з двох форм: органічну та неорганічну.

Органічні сполуки миш'яку в основному містяться в рибі та молюсках. За даними CDC, вплив цієї форми миш'яку нешкідливий для людини. Неорганічні сполуки містяться у ґрунті, відкладах та ґрунтових водах і раніше використовувалися для боротьби зі шкідниками та фарбування.

FDA запропонувало скоротити допустиму концентрацію неорганічного миш'яку в продуктах до 100 мільярдних часток (ppb).

У чому винен яблучний сік?

Яблучний сік є ще одним джерелом небезпечного миш'яку. В ході дослідження "Consumer Reports" було вивчено 88 зразків яблучного соку 28 різних виробників яблучних та виноградних соків. Виявилося, що близько 10% зразків містять концентрацію миш'яку, що перевищує федеральні стандарти.

Останнім часом деякі зразки яблучного соку в США показали вміст нижче 3 і 5 частин на мільярд, але деякі, як і раніше, залишаються вищими 10 частин на мільярд.

Згідно з заявою некомерційної організації, проведений Consumer Reports у 2018 році тест популярних фруктових соків показав, що майже половина з них містила підвищений рівень кадмію, неорганічного миш'яку та/або свинцю.

Чим небезпечний миш'як

У той час як гостре отруєння миш'яком призводить до руйнування еритроцитів у крові, конвульсіях, і навіть смерті, постійна дія неорганічної речовини у невеликих дозах пов'язана з появою деяких видів раку, серцево-судинними захворюваннями, ураженнями шкіри, нейроінтоксикацією та діабетом.