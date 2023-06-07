Ученые обнаружили в яблочном соке опасное вещество: может вызвать рак

Мышьяк встречается в естественной среде

Мышьяк естественным образом встречается в окружающей среде. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, этот элемент соединяется с другими материалами, создавая одну из двух форм: органическую и неорганическую.

Органические соединения мышьяка в основном содержатся в рыбе и моллюсках. По данным CDC, воздействие этой формы мышьяка безвредно для человека. Неорганические соединения содержатся в почве, отложениях и грунтовых водах и ранее использовались для борьбы с вредителями и окрашивания.

FDA предложило сократить допустимую концентрацию неорганического мышьяка в продуктах до 100 миллиардных долей (ppb).

В чем виноват яблочный сок?

Яблочный сок является еще одним источником опасного мышьяка. В ходе исследования "Consumer Reports" было изучено 88 образцов яблочного сока 28 различных производителей яблочных и виноградных соков. Оказалось, что около 10% образцов содержат концентрацию мышьяка, превышающую федеральные стандарты.

В последнее время некоторые образцы яблочного сока в США показали содержание ниже 3 и 5 частей на миллиард, но некоторые по-прежнему остаются выше 10 частей на миллиард.

Согласно заявлению некоммерческой организации, проведенный Consumer Reports в 2018 году тест популярных фруктовых соков показал, что почти половина из них содержала повышенный уровень кадмия, неорганического мышьяка и/или свинца.

Чем опасен мышьяк

В то время как острое отравление мышьяком приводит к разрушению эритроцитов в крови, конвульсиям, коме и даже смерти, постоянное воздействие неорганического вещества в небольших дозах связано с появлением некоторых видов рака, сердечно-сосудистыми заболеваниями, поражениями кожи, нейроинтоксикацией и диабетом.