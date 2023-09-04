Вчені вигадали цікавий трюк, щоб зробити шкідливу їжу корисною

Як проводили експеримент

Вчені створили три варіанти приготування популярних страв: м'ясного рулету, пирога з куркою, макаронів з сиром, тістечок, курки у вершковому соусі, м'яса чилі, яблучного пирога, макаронів з м'ясним соусом, тако та піци.

Першу страву готували за оригінальним рецептом з усіма інгредієнтами – жирами, сіллю та цукром. Страву позначали як OG.

У другому варіанті вибирали покращену рецептуру, в якій намагалися виключити якнайбільше шкідливих інгредієнтів і зберігши при цьому більше смаку. Цей рецепт назвали стравою з покращеною поживною цінністю - NL.

На третьому етапі вчені створили практично новий рецепт для кожної страви, де замінили більшість шкідливих інгредієнтів травами та спеціями, включаючи каєнський перець, розмарин та багато іншого. Ці страви назвали "з покращеним смаком та поживною цінністю" - FENI.

Наприклад, в оригінальному рецепті курки у вершковому соусі використовувалося 107 солоного масла, 22 г солі та 931 г цільного молока.

Вчені у 2 варіанті замінили звичайне масло рослинною олією, молока взяли вдвічі менше і кількість солі зменшили до 9 г.

А у третьому варіанті в рецепт додали цибульний порошок, часниковий порошок, насіння гірчиці, чорний перець, петрушку та зелень кропу.

Що показав експеримент

Для оцінки смаку та якості страв вчені запросили добровольців. Учасники дослідження пробували всі варіанти страв та заповнювали відповідні опитувальники.

Версія страв із куркою за рецептами FENI добровольцям сподобалася більше, ніж за оригінальним рецептом. Такі ж результати отримали тістечка, в яких було зовсім мало солі та цукру.

П'ять страв отримали однакову оцінку за рецепт FENI та OG – яблучний рулет, макарони з м'ясним соусом, м'ясо тако, чилі та м'ясний рулет.

Більш здорові страви виявилися однаково привабливими навіть із меншою кількістю жиру, солі та цукру. Їх відмінно доповнили трави та спеції.

А ось піца, макарони з сиром та пиріг з куркою за рецептами FENI не дотягували до смаку до оригінальних рецептів.

"Ця робота демонструє, що використання трав і спецій для створення більш здорових версій продуктів, що часто споживаються, з покращеним смаком має значний потенціал для зниження споживання насичених жирів і натрію. Сліпе дегустування показало, що для семи з десяти рецептів зі зміненим складом загальна симпатія була оцінена як вища чи рівна смаку версії без зміни рецептури", - зазначають дослідники.