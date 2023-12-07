Вчені відтворили зовнішність виду людини, яка зникла 150 тисяч років тому: як вона виглядала

Череп, завдяки якому вдалося відтворити зовнішність людини зниклого виду, знайшли біля річки Хейлунцзян у 1933 році під час будівництва мосту. Назва цієї річки в перекладі означає річка Чорного Дракона. Тому гомініда неофіційно назвали "людина-дракон".

Лише у 2021 році вчені встановили, що цей череп належить представнику раніше невідомого виду роду Homo. Зовні не був схожий анатомічно на сучасних людей.

В Homo Longi була величезна голова, квадратні очниці, плоскі низькі вилиці і величезні зуби. Однак вчені вважають, що він був близьким родичем Homo Sapiens - більш близьким, ніж неандертальці.

Вчені відтворили зовнішність "людини-дракона" (фото: ortogonline.com)

Бразильський експерт Сісеро Мораєс під час експериментів відтворив зовнішність "людини-дракона". Він створив цифрову модель черепа, ґрунтуючись на даних дослідження 2021 року.

Там де фрагментів було недостатньо, вчений використав зразки останків іншої стародавньої людини - Homo erectus. М1які тканини були відтворені за зразком сучасних людей та шимпанзе.

У результаті експерт зміг відтворити анатомічно узгоджений череп, заснований на об'єктивних даних та надійних методах моделювання. Також він використав деякі сучасні художні деталі - такі як колір шкіри та волосся.

Вчені відтворили зовнішність "людини-дракона" (фото: ortogonline.com)