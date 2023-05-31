Вчені відтворили обличчя Тутанхамома. Дивіться, як виглядав фараон 3000 років тому

Як виглядав Тутанхамон

Команда вчених з Бразилії, Австралії та Італії використала новітні методи для відтворення зовнішності давнього правителя. Вони заявляють, що фараон більше схожий на "молодого студента", ніж на короля. Зазначимо, що Тутанхамон помер у підлітковому віці.

"Дивлячись на нього, ми бачимо більше молодого студента, ніж політика, повного обов’язків. Це робить історичну постать ще цікавішою", - заявив бразильський експерт із графіки Сісеро Мораєс, один зі співавторів дослідження.

Знаменитого "короля-хлопчика" разом із десятками скарбів виявив британський археолог Говард Картер у листопаді 1922 року в єгипетській Долині царів.

Вчені відтворили зовнішність Тутанхамона (скриншот)

Як провели реконструкцію

Міжнародна команда не мала прямого доступу до черепа фараона. Тому вчені використали попередні дослідження і записи про розмір черепа.

"Це була детективна робота, де інформацію об’єднали, щоб сттворити тривимірну модель черепа. Завдяки даним про пропорції та деяким важливим цефалометричним вимірюванням вдалося взяти цифровий череп віртуального донора та налаштувати його так, щоб він став черепом Тутанхамона", - пояснив дослідник.

Вчені відтворили розмір губ, положення очних яблук, висоту вух і розмір носа.

"Усе це ґрунтується на статистичних дослідженнях, проведених на комп’ютерній томографії живих людей кількох предків", - додав вчений.

Потім на череп наносили маркери, що вказували на товщину м’яких тканин у різних місцях, використовуючи дані сучасних єгиптян як орієнтир. За допомогою цих та інших технік обличчя поступово перебудовувалося в об’єктивну реконструкцію.

Вчені не вперше намагаються відновити подобу юного фараона - ще одна спроба була зроблена в 2005 році. Зараз дослідники відзначають велику схожість між двома реконструкціями.