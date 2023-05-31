Ученые воссоздали лицо Тутанхамома. Смотрите, как выглядел фараон 3000 лет назад

Как выглядел Тутанхамон

Команда ученых из Бразилии, Австралии и Италии использовала новейшие методы для воспроизведения внешности древнего правителя. Они заявляют, что фараон больше похож на "молодого студента", чем на короля. Отметим, что Тутанхамон скончался в подростковом возрасте.

"Глядя на него, мы видим больше молодого студента, чем политика, полного обязанностей. Это делает историческую фигуру еще более интересной", - заявил бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес, один из соавторов исследования.

Знаменитого "короля-мальчика" вместе с десятками сокровищ обнаружил британский археолог Говард Картер в ноябре 1922 года в египетской Долине царей.

Ученые воссоздали внешность Тутанхамона (скриншот)

Как провели реконструкцию

Международная команда не имела прямого доступа к черепу фараона. Поэтому ученные использовали предварительные исследования и записи о размере черепа.

"Это была детективная работа, где информация была объединена, чтобы создать трехмерную модель черепа. Благодаря данным о пропорциях и некоторых важных цефалометрических измерениях удалось взять цифровой череп виртуального донора и настроить его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона", - пояснил исследователь.

Ученые воссоздали размер губ, положение глазных яблок, высоту ушей и размер носа.

"Все это основывается на статистических исследованиях, проведённых на компьютерной томографии живых людей нескольких предков", - добавил ученый.

Затем на череп наносили маркеры, указывавшие на толщину мягких тканей в разных местах, используя данные современных египтян как ориентир. С помощью этих и других техник лицо постепенно превратилось в объективную реконструкцию.

Ученые не в первый раз пытаются воссоздать внешность юного фараона - еще одна попытка была сделана в 2005 году. Сейчас исследователи отмечают большую схожесть между двумя реконструкциями.