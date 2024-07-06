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Вчені створили робота Франкенштейна з "мозком" зі стовбурових клітин: що він здатний робити

Вчені створили нового робота з "людським" мозком (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Китайська компанія Boffins розробила дуже дивного робота, у якого є мозок, що вирощували у лабораторії. У цього робота функцій небагато, але вчені сподіваються вдосконалити своє чудо-творіння, яке вже почали називати міні-Франкенштейном.

Що відомо про цього робота та що він вміє, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на South China Morning Post.

У нового робота мозок подібний до людського, бо він виготовлений з органоїдів мозку. Органоїди мозку виготовляються з плюрипотентних стовбурових клітин людини, які зазвичай зустрічаються лише в ранніх ембріонах.

Зараз цей Франкенштейн може виконувати такі завдання, як захоплення предметів і уникнення перешкод.

Вчені також включили в мозок чіп нейронного інтерфейсу, який "кодує та декодує зворотний зв'язок стимуляції".

Дослідники з Університету Тяньцзіня та Південного університету науки та технологій кажуть, що розумний робот може призвести до розвитку "гібридного інтелекту людини та робота".

"Трансплантація органоїдів людського мозку в живий мозок є новим методом для покращення розвитку та функціонування органоїдів. Органоїдні трансплантати мають функціональну судинну систему, отриману від хазяїна, і демонструють прогресивне дозрівання. Трансплантація органоїдів головного мозку вважається багатообіцяючою стратегією для відновлення функції мозку шляхом заміни втрачених нейронів і реконструкції нейронних ланцюгів", - пишуть вчені в Oxford University.

Вчені створили робота з мозком, вирощеним зі стовбурових клітин (Скриншот)

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