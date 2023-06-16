Вчені створили гідрогель, який добуватиме воду із повітря в пустелях. Це врятує мільйони життів!

Вчені створили абсорбуючий матеріал - гідрогель, який може вбирати велику кількість вологи з повітря навіть в умовах пустелі.
Про створення гідрогелю написали дослідники на сайті Массачусетського технологічного інституту в США.
Гідрогель - це слизький, еластичний матеріал, який виготовлений з води та хімічної сполуки - зшитого полімеру.
Також матеріал простий у використанні та не потребує особливого догляду.
член Лабораторії дослідження пристроїв Массачусетського технологічного інституту Карлос Діас-Марі.
оловний дослідник Університету Гумбольдта в Берліні
Раніше ми писали про те, що вчені створили першого у світі робота, який дихає, потіє та тремтить.