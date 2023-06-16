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Вчені створили гідрогель, який добуватиме воду із повітря в пустелях. Це врятує мільйони життів!

Гідрогель який добуватиме воду із повітря в пустелях (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Вчені створили абсорбуючий матеріал - гідрогель, який може вбирати велику кількість вологи з повітря навіть в умовах пустелі.

Про створення гідрогелю написали дослідники на сайті Массачусетського технологічного інституту в США.

Що таке гідрогель і його властивості

Гідрогель - це слизький, еластичний матеріал, який виготовлений з води та хімічної сполуки - зшитого полімеру.

Також матеріал простий у використанні та не потребує особливого догляду.

Ось так виглядає гідрогель (фото: mit.edu)

Як саме будуть використовувати гідрогель

член Лабораторії дослідження пристроїв Массачусетського технологічного інституту Карлос Діас-Марі.

оловний дослідник Університету Гумбольдта в Берліні

Раніше ми писали про те, що вчені створили першого у світі робота, який дихає, потіє та тремтить.

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