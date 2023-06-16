Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней!

Ученые создали абсорбирующий материал - гидрогель, который может впитывать большое количество влаги из воздуха даже в условиях пустыни.
О создании гидрогеля написали исследователи на сайте Массачусетского технологического института в США.
Гидрогель - это скользкий, эластичный материал, изготовленный из воды и химического соединения - сшитого полимера.
Также материал прост в использовании и не требует особого ухода.
исследователь Университета Гумбольдта в Берлине
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