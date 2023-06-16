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Ученые создали гидрогель, добывающий воду из воздуха в пустынях. Это спасет миллионы жизней!

Гидрогель, который будет добывать воду из воздуха в пустынях (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Ученые создали абсорбирующий материал - гидрогель, который может впитывать большое количество влаги из воздуха даже в условиях пустыни.

О создании гидрогеля написали исследователи на сайте Массачусетского технологического института в США.

Что такое гидрогель и его свойства

Гидрогель - это скользкий, эластичный материал, изготовленный из воды и химического соединения - сшитого полимера.

Также материал прост в использовании и не требует особого ухода.

Вот так выглядит гидрогель (фото: mit.edu)

Как именно будут использовать гидрогель

исследователь Университета Гумбольдта в Берлине

Ранее мы писали о том, что ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит.

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