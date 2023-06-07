Вчені на старовинному глобусі знайшли місце, де живуть дракони. Ось де воно знаходиться

Де, за уявленнями давніх картографів, живуть дракони

Найбільш помітне використання фрази "тут будуть дракони" можна знайти на глобусі Ханта–Ленокса, третьому найдавнішому відомому земному глобусі, датованому приблизно 1508 роком. Уздовж східного узбережжя Азії на ньому містяться слова "HIC SVNT DRACONES", що на латині означає "тут будуть дракони".

Вважалося, що це єдине відоме використання цієї фрази, але такий самий напис також знайшли на глобусі зі страусового яйця, виготовленому приблизно в 1504 році.

Зображення драконів на картах зустрічаються трохи частіше, хоча все ще досить рідко. Одним із прикладів є карта Борджіа, мапа світу, вигравіювана на металевій пластині на поч. 15 ст., на якій зображено дракона на периферії біля області, яка зображує Азію.

На японській карті 19-го століття під назвою "Історія землетрусу" зображено дракона у формі уробороса - це міфологічний змій, що обвиває кільцем Землю, вхопивши себе за хвіст. Однак це дуже відрізняється від зображення драконів у європейській картографії.

Древня карта Борджіа із позначенням місця, де живуть дракони (скриншот)

Чому картографи робили такі позначки

Також картографи використовували фразу "hic sunt leones", що в перекладі з латині означає "тут леви". Однак на картах частіше зустрічається слово "Terra incognita", що в перекладі з латини означає "Невідома земля". Простіше кажучи, драконів чи інших міфічних істот зображували на картах на тих ділянках, про які дослідники не мали жодної інформації.

Крім того, на середньовічних і ренесансних картах часто малювали морських чудовиськ.

Історик картографії Чет Ван Дузер вважає, що творці старовинних карт не включали цих звірів для прикраси або як метафору якоїсь невідомої небезпеки. На його думку, картографи минулого щиро вірили в існування цих монстрів і, як і будь-яку природну особливість, вони зобов'язані були зобразити їх на карті.

Він зазначає, що морські чудовиська почали зникати з карт наприкінці 16-го ст. на початку епохи досліджень. Причиною цього став прогрес науки - дослідники дізнались, що ці страшні тварини жили лише в уяві переляканих моряків.

Зображення драконів на давніх картах (скриншот)