Вчені спростували міф, з якого походить легендарна фраза про "пам'ять, як в золотої рибки"

За словами вченого, думка про те, що риба може запам'ятовувати лише короткий проміжок часу, є "смішною". А його нове дослідження довело, що група золотих рибок може згадати шлях втечі з сітки.

Поведінковий еколог каже, що як і будь-який інший живий вид, риба пристосовується та налаштовується завдяки запам'ятовуванню, і якби це не було, вони "довго б не прожили в реальному світі.

Професор Браун вважається "відомим чемпіоном інтелекту риб", він сказав, що люди насправді мають дуже низькі очікування щодо пам'яті золотої рибки.

"Я не думаю, що це конкретна золота рибка - я думаю, що золоті рибки є символом риб загалом. Існує така загальна казка, що риби мають жахливу здатність до пам'яті. І, мабуть, якщо вони нічого не можуть запам'ятати, вони нічого не зможуть навчитися", - каже професор.

Він провів серію експериментів на траулері та зробив мініатюрну модель, яка демонструвала, як риба потрапляє в сіті, а також встановлює шляхи евакуації. І довів, що риби дедалі краще з'ясовують шлях втечі.

Вчений спростував популярний міф про золотих рибок (фото: freepik.com)

Крім того, професор знайшов докази довгострокової пам'яті та сказав, що після повернення риби в апарат через 11 місяців, вони все ще могли згадати шлях втечі.

"І до кінця 4 або 5 випробувань, вони, в основному, спокійно плавали б перед сіткою. Приблизно на півдорозі акваріума вони буквально розверталися й пливли прямо в отвір. Я просто подумав: вау, це неймовірно", - розповів Браун.

Крім того, він з'ясував, що риби не тільки впізнають одна одну, але й віддають перевагу знайомим особами.

"Вони поводяться так само як люди, коли йдуть на вечірку. Ми всі знаємо, що форель і лосось щороку повертаються в те саме місце для розмноження", - додав вчений.

За його словами, є кілька фантастичних доказів того, що міграційні моделі, нерестова поведінка та місця пошуку корму рибалок культурно передаються від особи до особи через покоління.