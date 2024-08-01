Ученые опровергли миф, который лежит в основе легендарной фразы о "памяти, как у золотой рыбки"

По словам ученого, мнение, что рыба может запоминать лишь короткий промежуток времени, является "смешной". А его новое исследование показало, что группа золотых рыбок может вспомнить путь побега из сетки.

Поведенческий эколог говорит, что, как и любой другой живой вид, рыба приспосабливается и настраивается благодаря запоминанию, и если бы это ни было, они долго не прожили бы в реальном мире.

Профессор Браун считается "известным чемпионом интеллекта рыб", он сказал, что люди действительно очень низкие ожидания относительно памяти золотой рыбки.

"Я не думаю, что это конкретная золотая рыбка - я думаю, что золотые рыбки являются символом рыб в целом. Существует такая общая сказка, что рыбы обладают ужасающей способностью к памяти. И, пожалуй, если они ничего не могут запомнить, они ничего не смогут научиться", – говорит профессор.

Он провел серию экспериментов на траулере и сделал миниатюрную модель, демонстрировавшую, как рыба попадает в сеть, а также устанавливает пути эвакуации. И доказал, что рыбы все лучше выясняют путь бегства.

Ученый опроверг популярный миф о золотых рыбках (фото: freepik.com)

Кроме того, профессор нашел доказательства долговременной памяти и сказал, что по возвращении рыбы в аппарат через 11 месяцев они все еще могли вспомнить путь бегства.

"И к концу 4 или 5 испытаний, они, в основном, спокойно плавали бы перед сеткой. Приблизительно на полпути аквариума они буквально разворачивались и плыли прямо в отверстие. Я просто подумал: вау, это невероятно", - рассказал Браун.

Кроме того, он выяснил, что рыбы не только узнают друг друга, но и предпочитают знакомых лиц.

"Они ведут себя так же, как люди, когда идут на вечеринку. Мы все знаем, что форель и лосось ежегодно возвращаются в то же место для размножения", - добавил ученый.

По его словам, есть несколько фантастических доказательств того, что миграционные модели, нерестовое поведение и места поиска корма рыбаков культурно передаются от лица к человеку через поколение.