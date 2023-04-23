Вчені спростували міф про формування звичок за 21 день: жодної чарівної цифри не існує

Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту, університетів Чикаго та Пенсільванії провели масштабний аналіз з використанням машинного навчання щодо формування у людини тієї чи іншої звички. Аналіз показав несподіваний результат.

Для вивчення вчені використовували два типи звичок – регулярне заняття спортом та миття рук працівників лікарень. Для збору даних вони спостерігали за 30 тисячами відвідувачів мережі фітнес-центрів упродовж 4 років. Усього для аналізу використали дані про 12 млн осіб.

Також кілька років дослідники спостерігали за працівниками лікарень. Сукупний набір даних, які збиралися за допомогою технології радіочастотної ідентифікації (RFID) для моніторингу миття рук у лікарнях, становив понад 40 млн записів.

Аналіз показав, що насправді немає універсального правила чи певного терміну днів - формування різних звичок може зайняти зовсім різний час.

Поширене уявлення про те, що для формування будь-якої звички (шкідливої чи корисної) необхідний 21 день є помилковим.

Дані аналізу показали, що для того, щоб виробити звичку ходити регулярно в спортзал, недостатньо трьох тижнів. У багатьох це займає місяці. Так само ситуація зі звичкою мити руки - на це теж може піти не один місяць.

На додаток, за даними дослідження, час доби, коли людина займалася спортом, також не впливала на формування стійкої звички. Однак у 76% відвідувачів фітнес-центрів спостерігалася кореляція між часом, який пройшов з останнього відвідування та можливістю формування звички.

Чим більше пройшло часу після останнього відвідування спортзалу, тим більше шансів, що таке відвідування увійде у звичку. Тобто чим менше людина робить перерви між походами до спортзалу, тим швидше у неї вироблятиметься стійка звичка.

"Можливо, ви чули, що для формування звички потрібно приблизно 21 день, але ця оцінка не була заснована на якихось наукових даних. Наші роботи підтверджують ідею, що швидкість формування звички залежить від поведінки конкретної людини та багатьох інших факторів", - розповів співавтор дослідження із Каліфорнійського технологічного інституту Колін Камерер.