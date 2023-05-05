Вчені розшифрували клиноспині тексти, написані найстародавнішою мовою світу: що відомо

Що відомо про відкриття

Дослідники з Тель-Авівського університету (TAU) і Аріельського університету розробили модель штучного інтелекту, яка може автоматично перекладати аккадський текст, написаний клинописом, на англійську мову.

Фахівці з ассиріології витратили роки на вивчення клинопису, однієї з найдавніших відомих систем письма, щоб зрозуміти давні месопотамські тексти.

Вчені підготували дві версії моделі штучного інтелекту: одну перекладає аккадську мову латинським шрифтом, інша - у кодуванні Юнікод.

Перша версія, яка використовує латинську транслітерацію, показала кращі результати в цьому дослідженні. Це означає, що ця модель може перекладати давню мову так само, як інші програми перекладають сучасні мови.

Ось так виглядає древнє клинописне письмо (скриншот сайту Arkeonews)

Чим унікальне це відкриття

Аккадська мова була у вжитку понад 2000 років тому. Зважаючи на це, зараз є дуже цінною можливість робити переклади з неї. Це допоможе при вивченні стародавньої історії та зробить її більш доступною та відкритою для ширшої аудиторії.

Зазначимо, що аккадська - мертва мова семітської мовної сім'ї, якою розмовляли у Межиріччі. Це найстародавніша відома семітська мова. Вона використовувала клинопис, запозичений у шумерів. Назва мови походить від назви міста Аккад.

У 2020 році та ж група дослідників створила модель ШІ під назвою "Вавилонський двигун". Сучасна модель є нібито кращою та переробленою версією.

Історики відзначають, що тепер сотні тисяч глиняних табличок зі стародавньої Месопотамії буде набагато простіше перекласти, оскільки обмежена кількість експертів не змогли б їх опрацювати.

Також додамо, що Ассирія була розташована на Месопотамській рівнині (сучасний Ірак). Це древнє державне утворення завоювало північну частину сучасного Ізраїлю в 721 році до нашої ери, захопивши десять племен. Ці єврейські вигнанці співіснували з ассирійцями і використовували клинопис.

Тепер вчені зможуть з легкістю перекладати древні клинописні тексти (скриншот сайту Arkeonews)