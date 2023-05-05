Вчені розшифрували клиноспині тексти, написані найстародавнішою мовою світу: що відомо

Ізраїльські спеціалісти створили програму для перекладу стародавньої мертвої мови, яку важко розшифрувати. Це дозволяє автоматично та точно перекладати клинописні символи англійською мовою.
Про це пише Arkeonews.
Дослідники з Тель-Авівського університету (TAU) і Аріельського університету розробили модель штучного інтелекту, яка може автоматично перекладати аккадський текст, написаний клинописом, на англійську мову.
Фахівці з ассиріології витратили роки на вивчення клинопису, однієї з найдавніших відомих систем письма, щоб зрозуміти давні месопотамські тексти.
Вчені підготували дві версії моделі штучного інтелекту: одну перекладає аккадську мову латинським шрифтом, інша - у кодуванні Юнікод.
Перша версія, яка використовує латинську транслітерацію, показала кращі результати в цьому дослідженні. Це означає, що ця модель може перекладати давню мову так само, як інші програми перекладають сучасні мови.
Аккадська мова була у вжитку понад 2000 років тому. Зважаючи на це, зараз є дуже цінною можливість робити переклади з неї. Це допоможе при вивченні стародавньої історії та зробить її більш доступною та відкритою для ширшої аудиторії.
Зазначимо, що аккадська - мертва мова семітської мовної сім'ї, якою розмовляли у Межиріччі. Це найстародавніша відома семітська мова. Вона використовувала клинопис, запозичений у шумерів. Назва мови походить від назви міста Аккад.
У 2020 році та ж група дослідників створила модель ШІ під назвою "Вавилонський двигун". Сучасна модель є нібито кращою та переробленою версією.
Історики відзначають, що тепер сотні тисяч глиняних табличок зі стародавньої Месопотамії буде набагато простіше перекласти, оскільки обмежена кількість експертів не змогли б їх опрацювати.
Також додамо, що Ассирія була розташована на Месопотамській рівнині (сучасний Ірак). Це древнє державне утворення завоювало північну частину сучасного Ізраїлю в 721 році до нашої ери, захопивши десять племен. Ці єврейські вигнанці співіснували з ассирійцями і використовували клинопис.
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