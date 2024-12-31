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Вчені розказали, скільки хвилин життя забирає викурена сигарета

Фото: Чому паління скjрочує життя (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ні для кого не секрет, що паління - це дуже шкідливо. Нове дослідження показало, скільки саме хвилин життя забирає викурювання однієї сигарети.

Подробиці розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Univercity College London.

Скільки хвилин життя забирає одна сигарета?

Дослідження Університетського коледжу Лондона стверджує, що в середньому одна викурена сигарета забирає з життя людини приблизно 20 хвилин. 

Підраховано, що чоловіки втрачають близько 17 хвилин життя з кожною викуреною сигаретою, а життя жінки скорочується на 22 хвилини при такій же дії.

Дослідження показало, що люди, які вирішили кинути палити на тиждень з 1 по 8 січня, могли б врятувати цілий день свого життя, якщо б вони викурювали 10 сигарет на день.

За даними Управління національної статистики Британії, у 2023 році близько шести мільйонів людей віком від 18 років курять сигарети.

Докази свідчать про те, що люди в середньому втрачають близько 20 хвилин життя за кожну викурену сигарету. Чим раніше людина кине палити, тим довше вона проживе.

Відмова від куріння в будь-якому віці значно покращує здоров’я, і переваги починаються майже відразу.

"Ніколи не пізно зробити позитивні зміни для свого здоров’я, і існує ряд ефективних продуктів і методів лікування, які можуть допомогти курцям назавжди кинути палити", - стверджують експерти.

Небезпечні наслідки паління сигарет

  • Паління робить кров густішою та підвищує ймовірність утворення тромбів
  • Підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, змушуючи серце працювати інтенсивніше, ніж зазвичай
  • Звужує ваші артерії, зменшуючи кількість збагаченої киснем крові, що циркулює у ваших органах.

 

Читайте також, що ароматичні свічки та палички можуть бути токсичнішими, ніж сигарети.

Також ми писали, що лікар розповів, що саме допоможе назавжди кинути палити.

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