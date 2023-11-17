Вчені реконструювали лице другої дружини Ярослава Мудрого (фото)

Міжнародна група антропологів-студентів із проекту Ancestral Whispers з портретною точністю відтворила зовнішність Інгігерди Олофсдоттер, також відомої як Ірина чи Анна. Це дочка шведського короля Олафа Шетконунга та друга дружина Ярослава Мудрого із династії Рюриковичів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на аккаунт у Х (Twitter).
Її образ змогли реконструювати завдяки частинам черепа, що збереглися. В результаті у авторів роботи вийшла привітна жінка з яскраво вираженими північноєвропейськими рисами та світлим волоссям. Важливо відзначити, що колір волосся, очей та шкіри може бути лише приблизним через обмежену доступність відповідної інформації.
Вважається, що Інгігерда прожила з 1001 до 1050 року. У дорослому житті вона брала активну участь у державних справах. У шлюбі з Ярославом княгиня народила шістьох синів та чотирьох дочок, троє з яких стали королевами Франції, Угорщини та Норвегії.
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