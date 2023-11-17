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Ученые реконструировали лицо второй жены Ярослава Мудрого (фото)

Ученые сделали реконструкцию лица жены Ярослава Мудрого (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Международная группа антропологов-студентов по проекту Ancestral Whispers с портретной точностью воспроизвела внешность Ингигерды Олофсдоттер, также известной как Ирина или Анна. Это дочь шведского короля Олафа Шетконунга и вторая жена Ярослава Мудрого из династии Рюриковичей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт у Х (Twitter).

Ее образ смогли реконструировать благодаря сохранившимся частям черепа. В результате у авторов работы получилась приветливая женщина с ярко выраженными североевропейскими чертами и светлыми волосами. Важно отметить, что цвет волос, глаз и кожи может быть только приблизительным из-за ограниченной доступности соответствующей информации.

Лицо жены Ярослава Мудрого (фото: @Sulkalmakh/Х)

Считается, что Ингигерда прожила с 1001 по 1050 год. Во взрослой жизни она активно участвовала в государственных делах. В браке с Ярославом княгиня родила шестерых сыновей и четырех дочерей, трое из которых стали королевами Франции, Венгрии и Норвегии.

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