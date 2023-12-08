Вчені пояснили, чому під час приготування новорічної вечері важливо відчиняти вікно

Що з'ясували вчені

Фахівці вивчали, коли крихітні частинки, відомі як PM2.5, досягали рівня понад 30 мкг на кубічний метр повітря.

Вчені пояснили, що PM2.5 - це крихітні частинки забруднювальних речовин, які легко потрапляють у легені. Такі забруднення повʼязані з вищим ризиком серцево-судинних і респіраторних захворювань.

Повідомляється, що на Різдво та Новий рік кількість PM2.5 збільшується в повітрі на 50% більше, ніж впродовж решти зими, і приблизно вдвічі перевищує показник, який спостерігаємо влітку.

Взимку усі зазвичай проводять більше часу вдома й готують їжу, а це впливає на повітря, яким ми дихаємо.

Як виявилось, більш ніж половина PM2.5 усередині осель надходить з вулиці, але решта цього забруднення утворюється в приміщенні, і 28% припадає на приготування їжі та прибирання.

Пік забруднення в приміщеннях припадає на 8:00 та 18:00, зазвичай у цей час усі готують сніданок і вечерю.

Важливо знати, що пригоріла, смажена або тушкована їжа під час приготування може призвести до утворення найдрібніших частинок забруднень, як і залишки їжі, які накопичуються в духовці або на панелі при підгорянині.

Тому експерти радять готувати святкові вечері з відчиненими вікнами. Це допоможе скоротити рівень забруднення. До того ж це стосується і свічок - коли запалюєте їх, провітрюйте квартиру.

Яка ще існує небезпека

Навіть крихітні шкідливі речовини - краплі жиру зі сковороди чи газова плита - сприяють забрудненню повітря в навколишньому середовищі.

Також такі пари здатні вражати дихальні шляхи, тому фахівці рекомендують готувати тільки з відкритим вікном. Витяжка може також допомогти видалити пари з будинку, проте менш ефективно, ніж передбачалося.

У закритих приміщеннях існує небезпека отруєння чадним газом. Вчені вказують, що найчастіше причиною є не приготування їжі, а несправні газові системи опалення.