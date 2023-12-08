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Вчені пояснили, чому під час приготування новорічної вечері важливо відчиняти вікно

Чому варто відчиняти вікно під час приготування новорічної вечері (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Учені провели дослідження та проаналізували рівні забруднення в приміщеннях майже 4 тисяч осель. Вони з'ясували, що найнебезпечніше повітря буває, коли усі готують різдвяну або новорічну вечерю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт DailyMail.

Що з'ясували вчені

Фахівці вивчали, коли крихітні частинки, відомі як PM2.5, досягали рівня понад 30 мкг на кубічний метр повітря.

Вчені пояснили, що PM2.5 - це крихітні частинки забруднювальних речовин, які легко потрапляють у легені. Такі забруднення повʼязані з вищим ризиком серцево-судинних і респіраторних захворювань.

Повідомляється, що на Різдво та Новий рік кількість PM2.5 збільшується в повітрі на 50% більше, ніж впродовж решти зими, і приблизно вдвічі перевищує показник, який спостерігаємо влітку.

Взимку усі зазвичай проводять більше часу вдома й готують їжу, а це впливає на повітря, яким ми дихаємо.

Як виявилось, більш ніж половина PM2.5 усередині осель надходить з вулиці, але решта цього забруднення утворюється в приміщенні, і 28% припадає на приготування їжі та прибирання.

Пік забруднення в приміщеннях припадає на 8:00 та 18:00, зазвичай у цей час усі готують сніданок і вечерю.

Важливо знати, що пригоріла, смажена або тушкована їжа під час приготування може призвести до утворення найдрібніших частинок забруднень, як і залишки їжі, які накопичуються в духовці або на панелі при підгорянині.

Тому експерти радять готувати святкові вечері з відчиненими вікнами. Це допоможе скоротити рівень забруднення. До того ж це стосується і свічок - коли запалюєте їх, провітрюйте квартиру.

Яка ще існує небезпека

Навіть крихітні шкідливі речовини - краплі жиру зі сковороди чи газова плита - сприяють забрудненню повітря в навколишньому середовищі.

Також такі пари здатні вражати дихальні шляхи, тому фахівці рекомендують готувати тільки з відкритим вікном. Витяжка може також допомогти видалити пари з будинку, проте менш ефективно, ніж передбачалося.

У закритих приміщеннях існує небезпека отруєння чадним газом. Вчені вказують, що найчастіше причиною є не приготування їжі, а несправні газові системи опалення.

 

Раніше ми повідомляли, які 6 поширених помилок роблять усі під час приготування їжі.

Також читайте, як навчитися готувати смачно, швидко і з задоволенням.

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