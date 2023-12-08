Ученые объяснили, почему во время приготовления новогоднего ужина важно открывать окно

Что выяснили ученые

Специалисты изучали, когда крохотные частицы, известные как PM2.5, достигали уровня более 30 мкг на кубический метр воздуха.

Ученые объяснили, что PM2.5 - это крошечные частицы загрязняющих веществ, легко попадающих в легкие. Такие загрязнения связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Сообщается, что на Рождество и Новый год количество PM2.5 увеличивается в воздухе на 50% больше, чем на протяжении остальной зимы, и примерно вдвое превышает показатель, который наблюдаем летом.

Зимой все обычно проводят больше времени дома и готовят еду, а это влияет на воздух, которым мы дышим.

Как оказалось, более половины PM2.5 внутри жилья поступает с улицы, но остальное загрязнение образуется в помещении, и 28% приходится на приготовление пищи и уборку.

Пик загрязнения в помещениях приходится на 8:00 и 18:00, обычно все готовят завтрак и ужин.

Важно знать, что пригоревшая, жареная или тушеная пища во время приготовления может привести к образованию мельчайших частиц загрязнений, как и остатки пищи, которые накапливаются в духовке или на панели при подгорании.

Потому эксперты советуют готовить праздничные ужины с открытыми окнами. Это поможет снизить уровень загрязнения. К тому же это касается и свеч - когда зажигаете их, проветривайте квартиру.

Какая еще существует опасность

Даже крохотные вредные вещества - капли жира из сковороды или газовая плита - способствуют загрязнению воздуха в окружающей среде.

Такие пары способны поражать дыхательные пути, поэтому специалисты рекомендуют готовить только с открытым окном. Вытяжка может также помочь удалить пары из дома, но менее эффективно, чем предполагалось.

В закрытых помещениях существует опасность отравления угарным газом. Ученые указывают, что чаще всего причиной не приготовление пищи, а неисправные газовые системы отопления.