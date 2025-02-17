Вчені пояснили, чому людина сердиться, коли голодна "як вовк": є три причини

Чому голодна людина зла?

Згідно з одним дослідженням, проведеним психологами з Університету Англії Раскін, між голодом та злістю існує зв’язок. Експерти пояснюють, що це виправдано.

"Результати цього дослідження свідчать про те, що відчуття голоду і злості реальні", - каже один із експертів.

Вони додають, що це відчуття настільки реальне, що "голод асоціювався з більшою злістю та дратівливістю та меншим задоволенням у нашій вибірці протягом тритижневого періоду".

Голод через низький рівень цукру в крові

Однією з причин голоду і гніву може бути низький рівень цукру в крові. Одне дослідження вивчало рівень глюкози протягом 21 дня поспіль, який вимірювали щоранку перед сніданком і щовечора перед сном.

Для самоконтролю потрібна енергія, і ця енергія частково забезпечується глюкозою. Глюкоза виробляється з поживних продуктів, які перетворюються на нейромедіатори, які забезпечують енергією процеси в мозку, пояснюють вчені. Дослідники прийшли до висновку, що якщо люди, які сидять на дієті, їдять недостатньо, рівень глюкози у них знизиться. Це може призвести до зменшення енергії для контролю дратівливих реакцій.

Чи впливає гормон щастя на почуття голоду?

Чи почуваєшся ти щасливим після їжі? Виявляється, це пов’язано з серотоніном, гормоном щастя.

"Зниження рівня цукру в крові призводить до зниження рівня енергії, і мозок перестає виробляти серотонін, який підвищує настрій", 0 каже дієтолог Чандні Вадгама.

Експерт пояснює, що цей нейромедіатор відіграє велику роль у стабілізації настрою. Його низький рівень може пояснити, наприклад, нездатність зосередитися на хороших речах у моменти поганого настрою, пов’язаного з голодом.

Як голод впливає на мозок?

У цьому ж дослідженні вчені також звертають увагу на гормон голоду - грелін. Він сигналізує вашому мозку, що вам потрібно поїсти, і таким чином збільшує ваше бажання їсти.

Голод може бути не єдиним способом впливу на емоційні та поведінкові результати; Цілком ймовірно, що фізіологічні та нейронні зміни, що лежать в основі почуття голоду, також викликають негативні емоційні стани, пояснюють дослідники.

Як позбутися відчуття голоду?

Почуття голоду, мабуть, не є те, про що ви повинні обговорювати зі своїм сімейним лікарем, але якщо ви приймаєте певні ліки, маєте захворювання, маєте недостатню вагу або у вас діагностовано недоїдання, майте це на увазі.

"Люди, які страждають метаболічними стресовими факторами, такими як діабет, захворювання підшлункової залози або печінки, а також синдроми надниркової недостатності, особливо схильні до ризику ускладнень або побічних ефектів низького рівня цукру в крові через неадекватну контррегуляторну відповідь", - каже гастроентеролог клініки Клівленда Крістін Лі.

Лікар рекомендує багато спати, пити достатньо води, регулярно займатися спортом і їсти кілька разів невеликими порціями протягом дня або стежити за тим, щоб сніданок, обід і вечеря були ситними та поживними.

Вона також радить уникати шкідливої ​​їжі, яка може спричинити подальше падіння цукру. Натомість вибирайте продукти, багаті поживними речовинами та клітковиною. Також варто мати під рукою корисний перекус, щоб уникнути цього неприємного відчуття.