Вчені показали, як виглядав раніше невідомий вид тиранозавра (фото)

Що відомо про доісторичну істоту

Tyrannosaurus mcraeensis був 12 метрів заввишки та важив 10 тонн. Порівняно із своїм найближчим родичем, mcraeensis мав довшу, але дрібнішу нижню щелепу з більш тупими зубами, а його підборіддя та горбки над очима були менш помітними.

Вчені заявляють, що Tyrannosaurus mcraeensis жив у Північній Америці щонайменше 72 мільйони років тому - приблизно за 6 мільйонів років до появи Tyrannosaurus rex. Хоча він, здається, не є прямим предком, ця знахідка може допомогти закрити деякі прогалини в нашому розумінні того, як еволюціонував тиранозавр.

Раніше найближчі родичі були відомі лише в Азії, що свідчить про те, що вони походять звідти та мігрували через територію сучасного Сибіру та Аляски. Нове відкриття означає, що тиранозавр еволюціонував на півдні Північної Америки, а потім поширився на північ.

Кістки Tyrannosaurus mcraeensis відрізняється від кісток Tyrannosaurus rex (фото: nature.com)

Палеонтологи припустили, що Tyrannosaurus rex насправді складається з трьох окремих видів і придумали назви T. regina та T. imperator, тоді як інші вчені стверджують, що відмінності недостатньо значні, щоб підтвердити цю теорію.

Паралельна дискусія зосереджується на тому, чи є скам’янілості менших тиранозаврів окремим видом, який отримав назву Nanotyrannus, чи це просто "підлітки" Т. рексів.

Вчені зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб розплутати спотворене сімейне дерево тиранозаврів.

Кістки Tyrannosaurus mcraeensis були виявлені під час розкопок у Нью-Мексико (фото: nature.com)