Вчені назвали шкідливу звичку, яка призводить до розвитку деменції

Що показало нове дослідження

Нове дослідження показує, що деменція є найнебезпечнішим захворюванням для людей старших за 55 років. Втім лише кожен п'ятий курець знає, що куріння підвищує ризик цієї хвороби.

Куріння здатне провокувати 16 видів раку, хвороби серця, інсульти, а також підвищує ризики розвитку деменції. Речовини, що містяться у тютюні ушкоджують судини та вбивають клітини мозку й нейрони, збільшуючи небезпеку серцевого нападу, інсульту й деменції.

"Якщо ви зможете кинути палити, ви проживете довше та почуватиметеся краще. Неважливо, скільки вам років і як довго ви курите. Куріння може вплинути на кожну частину тіла - від вашої шкіри до вашого мозку", - заявляє Ліз Мак-Дональд, консультантка з відмови від куріння в лікарні Камберленда.

Також вона зазначає, що ніколи не пізно кинути палити і що некурці живуть довше на 10 років, ніж люди із цією шкідливою звичкою.

Що стається з організмом після відмови від куріння

Пульс повертається до норми через 20 хв. після куріння.

Рівень кисню відновлюється через 8 годин, а рівень чадного газу в крові знижується вдвоє.

Через дві доби чадний газ повністю вимивається, легені очищаються від слизу.

Через три доби людині стає легше дихати, її бронхи розслабляються.

За 2-12 тижнів покращується циркуляція крові.

Через півтора місяця після відмови від сигарет покращується психічний стан людини.

Через 3-9 місяців покращується робота легень, відповідно й дихання.

Через 1 рік ризик серцевого нападу зменшується вдвічі.

Через 10 років вдвічі знижується ризик смерті від раку легень порівняно людиною, що курить.