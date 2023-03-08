Ученые назвали вредную привычку, которая приводит к развитию деменции

Что показало новое исследование

Новое исследование показывает, что деменция является самым опасным заболеванием для людей старше 55 лет. Впрочем, только каждый пятый курильщик знает, что курение повышает риск этой болезни.

Курение способно провоцировать 16 видов рака, заболевания сердца, инсульты, а также повышает риски развития деменции. Содержащиеся в табаке вещества повреждают сосуды и убивают клетки мозга и нейроны, увеличивая опасность сердечного приступа, инсульта и деменции.

"Если вы сможете бросить курить, вы проживете дольше и будете чувствовать себя лучше. Неважно, сколько вам лет и как долго вы курите. Курение может повлиять на каждую часть тела - от вашей кожи до вашего мозга", - заявляет Лиз Мак-Дональд, консультант из отказа от курения в больнице Камберленда.

Также она отмечает, что никогда не поздно бросить курить и что некурящие живут дольше 10 лет, чем люди с этой вредной привычкой.

Что происходит с организмом после отказа от курения

Пульс возвращается в норму через 20 мин. после курения.

Уровень кислорода восстанавливается через 8 часов, а уровень угарного газа в крови снижается вдвое.

Через двое суток угарный газ полностью вымывается, легкие очищаются от слизи.

Через трое суток человеку становится легче дышать, его бронхи расслабляются.

Через 2-12 недель улучшается циркуляция крови.

Через полтора месяца после отказа от сигарет улучшается психическое состояние человека.

Через 3-9 месяцев улучшается работа легких, соответственно и дыхания.

Через 1 год риск сердечного приступа уменьшается вдвое.

Через 10 лет вдвое снижается риск смерти от рака легких по сравнению с курящим человеком.