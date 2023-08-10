Вчені назвали продукти, які підвищують ризик утворення каменів у нирках

За даними дослідників, дуже багато проблем у роботі нирок з'являється після використання продуктів із доданим цукром. І варто зазначити, що такий цукор є у багатьох продуктах та напоях, які ми вживаємо щодня.

Наприклад, доданий цукор є в оброблених харчових продуктах, цукерках, морозиві, соках, солодощах, газованій воді та навіть у хлібі.

Вчені проаналізували дані про здоров'я понад 28 тисяч осіб, які були зібрані з 2007 до 2018 року в рамках національного дослідження здоров'я та харчування США (NHANES). І в учасників також поцікавилися наявністю каменів у нирках та сечокам'яній хворобі.

Також у добровольців оцінювали раціон харчування за останню добу та цікавилися, чи вживали вони в їжу сиропи, мед, фруктозу чи чистий цукор.

Другий етап дослідження провели через три дні, і добровольці знову відповіли на запитання щодо свого раціону харчування.

Вчені зробили поправку на індекс маси тіла, стать, вік, дохід, якість харчування, наявність шкідливих звичок та хронічних захворювань (типу діабету) та з'ясували, що чим більше учасники вживали в їжу доданих цукрів, тим більша у них була ймовірність розвитку каменів у нирках. .

Люди, які отримували понад 25% загальної енергії (щонайменше 500 кілокалорій) із доданих цукрів, мали на 88% більше шансів заробити сечокам'яну хворобу порівняно з тими, хто вживав таких цукрів в обсязі менше ніж 5% кілокалорій.