Вчені назвали найшкідливіший спосіб приготування кави

Що показало дослідження

Дослідження проводили з 1985 по 2003 рік. У ньому взяли участь 500 тисяч людей віком від 20 до 79 років. Вони пили каву, приготовлену різними способами. Науковці враховували також спосіб життя цих людей, наявність шкідливих звичок, зайвої ваги та рівень фізичної активності.

У результаті досліджень вчені помітили зв'язок між способом заварювання кави, серцевими нападами та тривалістю життя.

Найшкідливішою є нефільтрована кава та кава, заварена просто в чашці. У такій міститься багато речовин, що підвищують холестерин. Їх там у 30 разів більше, ніж у фільтрованій.

А найкорисніша - кава, приготовлена способом одноразового протоку гарячої води через шар меленої кави, що є на фільтрі. Помірне вживання такого напою зменшує ризик смерті від серцево-судинних хвороб.

Найнижча смертність серед учасників була у тих, хто випивав 1-4 чашки такої кави у день. Дослідження також показало, що вживати її навіть корисніше, ніж зовсім відмовитись від цього напою.

Результати науковців також показують, що вживання фільтр-кави зменшувало ризик смерті на 15% з будь-якої причини порівняно з людьми, які взагалі не пили кави. Науковці це пов'язують з тим, що така кава багата антиоксидантами.

Найшкідливішою кава стає тоді, коли гуща надовго залишається в гарячій воді. Тому шкідливими також є еспресо, капучино, кава по-турецьки та кава, заварена у френч-пресі.

Також вчені наголошують на тому, що кофеїн збуджує нервову систему. Тому надмірне споживання кави може викликати тривогу, тремор, підвищення тиску, прискорене серцебиття.

Цей напій спричиняє вимивання з організму кальцію, магнію і калію. А через сечогінний ефект можуть розвинутись хвороби нирок та утворитись в них камені.

Каву не варто пити вагітним, людям з хворобами шлунково-кишкового тракту. А також тим, у кого безсоння, ішемічна хвороба серця та атеросклероз, гіпертонія.