Вчені назвали "найкрасивішу" хворобу на Землі: вона запалює цілу галактику (відео)
Дослідники назвали хворобу, яка здатна перетворити погляд людини на галактику, створивши враження, що око містить зоряне нічне небо. Це захворювання досить поширене, однак вчені досі не можуть зрозуміти, чому в очах людини з'являються маленькі іскорки.
Що відомо про цю хворобу та чому її називають "найкрасивішою", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ScienceAlert.
Люди, які відчувають доброякісну зміну, насправді не мають небесних тіл, що плавають у їхньому погляді. Але кожен, хто дивиться їм в очі, побачить крихітні плями світла, що спалахують на темному тлі.
Віковий стан називається астероїдним гіалозом (АГ), і ніхто не знає, чому він виникає лише в окремих людей, не кажучи вже про те, що це говорить про загальний стан здоров’я людини.
Вік, здається, є фактором ризику, але стан і його зв’язок з іншими проблемами здоров'я недостатньо вивчені. Оцінки, отримані в результаті різних досліджень, показують, що АГ впливає приблизно на 1-2 людини на кожні 100 людей. Зустрічається також у собак.
Сам стан рідко викликає проблеми із зором (хоча це може ускладнити діагностику інших захворювань очей) і зазвичай виникає поступово. Багато людей навіть не підозрюють, що в них є такий складний діагноз. Часто єдине, що змінюється, це зовнішній вигляд очей для оточуючих.
У 2018 році, наприклад, у 54-річної жінки з цукровим діабетом, яка пішла на плановий офтальмологічний огляд, виявили хрестоматійний випадок АГ у лівому оці й вона не усвідомлювала, що з нею щось не так.
Ці зірчасті фрагменти є накопиченням матеріалу, часто кальцію, у склоподібному тілі або гелеподібній рідині ока. Ця рідина становить основну частину структури ока, і вона знаходиться між сітківкою, ззаду, і кришталиком, спереду.
Випадок астероїдного гіалозу у собаки (Джоел Міллс/Wikimedia Commons)
З віком склоподібне тіло може накопичувати сміття від інфекції, запалення та крововиливу, спричиняючи плавучі плями, які можуть виглядати як темні звивисті плями в очах людини.
Інші типи уламків невидимі для очей глядача, але виглядають як блискучі непрозорості для тих, хто зовні дивиться всередину. Під прямим освітленням ці тіла астероїдів є кремово-білими. Але за допомогою офтальмоскопа, пристрою, який дозволяє клініцистам зазирнути всередину ока, і можна побачити, що матеріал блищить, як золото.
Незрозуміло, чи АГ пов'язана з іншими захворюваннями. Спостережні дослідження дали неоднозначні результати. Схоже, що захворювання виникає без запалення, і деякі експерти вважають, що воно пов’язане з проблемами кровоносних судин або проблемами перероблення клітин.
"Тривають дебати, чи астероїдний гіалоз має схожі дегенеративні та мікросудинні механізми з метаболічною дисфункцією та ішемічною хворобою серця, враховуючи загальновизнані спільні фактори ризику, такі як вік, гіпертонія, діабет і чоловіча стать", - писали дослідники в огляді 2023 року.
"АГ насправді може являти собою остаточний загальний шлях для багатьох клінічних станів і факторів ризику", - припустили вони.
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