Вчені винайшли спосіб відновити пошкоджену печінку: це врятує тисячі життів у всьому світі

Вчені з Кембриджського університету розробили абсолютно новий підхід для лікування пошкодженої печінки. Для цього використовується новітня технологія клітинної терапії - вирощування "міні-органів" у лабораторії.

Що відомо про винахід та як це допоможе врятувати тисячі життів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science.

Науковці використали методику вирощування органоїдів жовчних проток, які часто називають "міні-органами" і показали, що їх можна використовувати для відновлення пошкодженої печінки людини. І це перший раз в науці, коли цей метод використовується на людських органах.

Жовчні протоки діють як система видалення відходів печінки, а пошкоджені жовчні протоки є причиною трансплантації печінки у дорослих і 70% дітей без альтернативних методів лікування.

До того ж у всьому світі спостерігається нестача донорів печінки. Наприклад, у Британії середній час очікування трансплантації печінки становить 135 днів для дорослих та близько 75 для дітей. Фактично, тільки обмежена кількість пацієнтів може отримати користь від цієї терапії.

Дослідники декілька років працювали над новим підходом і вперше продемонстрували, що можна трансплантувати вирощені в лабораторії біліарні клітини, відомі як холангіоцити, в пошкоджену людську печінку для відновлення органу.

Як доказ принципу свого методу, вони вилікували печінку, яку визнали непридатною для трансплантації через пошкодження жовчних проток.

"З огляду на хронічну нестачу донорських органів, важливо знайти способи відновлення пошкоджених органів або запропонувати альтернативи трансплантації органів. Ми використовували органели протягом декількох років, щоб зрозуміти здатність до регенерації у дрібних тварин, але ми завжди сподівалися, що зможемо використовувати їх для відновлення пошкоджених тканин людини. Наше дослідження є першим доказом, що це можливо", - сказав доктор Фотіос Сампазіотіс із Кембриджського інституту.

Органели - це кластери клітин, які можуть рости та розмножуватися, набуваючи тривимірної структури, що має ту саму архітектуру тканини, функцію, експресію генів і генетичні функції, що й частина досліджуваного органу.

Вчені використали новий метод на печінці донорів, використовуючи переваги системи перфузії. Лікарі ввели органели в печінку людини та показали, що трансплантовані органели відновлюють протоки органу і відновлюють їхню функцію. Таким чином, дослідження підтверджує, що така клітинна терапія може бути використана для відновлення пошкодженої печінки.