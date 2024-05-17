Рак кишківника "помолодшав": чому на нього стали хворіти діти та підлітки

У новому дослідженні американські медики встановили, що за останні роки деякі форми раку почали "молодшати" та з'являтися у молодих людей. І найпомітнішим зростанням стали колоректальні онкопатології у дітей та підлітків.

Яка зараз статистика по таким формам раку та які причини виникнення цього захворювання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на висновки дослідження в EurekAlert.

Як збільшилась захворюваність на рак за останні 20 років

Аналіз даних Центрів із контролю і профілактики захворювань США за період з 1999 по 2020 роки засвідчив, що тепер іти у віці 10-14 років хворіють на рак кишківника в шість разів частіше, ніж 20 років тому. У підлітків 15-19 років частота таких діагнозів підвищилася більше ніж у чотири рази.

У статистиці злоякісних новоутворень товстого кишківника і прямої кишки, яку за останні 20 років розглядала команда під керівництвом доктора медицини Іслама Мохамеда з Міссурійського університету в Канзас-Сіті, з'ясувалося, що якщо у 1999 році такий тип раку діагностували у 0,1 дитини до 14 років з розрахунку на 100 тисяч населення, то до 2020 року частота випадків збільшилася на 500% - до 0,6.

У підлітків 15-19 років показник зріс з 0,3 до 1,3 на 100 тисяч населення (+333%), а молодих людей 20-24 роки - з 0,7 до двох, тобто на 185%.

Висхідну тенденцію відзначили й в інших вікових групах. У людей 30-34 та 35-39 років зростання становило 71% та 58%. Частота випадків у 2020 році - 6,5 і 11,7 на 100 тисяч населення.

Найменше зростання зареєстрували у групі людей віком від 40 до 44 років, але в них спостерігається і найвища поширеність раку кишківника - 20 випадків на 100 тисяч населення.

Вчені наголосили, що колоректальний рак перестав вважатися хворобою тільки літніх людей і варто знати про неї значно більше.

Чому виникає рак кишківника

За даними дослідників, до факторів ризику відносяться хронічні запальні та онкологічні захворювання кишківника у прямих родичів, ожиріння, куріння та вживання алкоголю.

Крім того, розвитку хвороби сприяє незбалансоване харчування з нестачею клітковини та високим споживанням переробленого м’яса, солодких напоїв і жирів.

Також деякі минулі дослідження показували зв'язок раку кишківника з малорухомим способом життя, присутністю певних бактерій, що провокують утворення пухлин, прийомом антибіотиків і харчових добавок.

Серед поширених симптомів колоректального раку з раннім початком доктор Мохамед перелічив порушення в роботі кишківника у вигляді запору або діареї, болі в животі, ректальні кровотечі та ознаки залізодефіцитної анемії.

Вчені наголошують, що хоча представлені в роботі дані про виражене зростання колоректальних онкопатологій у дітей і підлітків виглядають тривожно, варто ставитися до них обережно.

Коментуючи показники, хірург-онколог Антон Більчик (Anton Bilchik) з медичного центру Провіденс Сент-Джонс у Санта-Моніці (Каліфорнія, США) зазначив, що відсоткове зростання здається значним, але в абсолютних цифрах такі випадки все ще рідкість. За словами фахівця, який не брав участі в дослідженні, йдеться про різницю між одним-двома випадками на мільйон і шістьма випадками на мільйон.

"Це не причина починати проводити дітям колоноскопію, а привід обговорити, що стоїть за тенденцією", - пояснив Більчик.

Варто додати, що більш раннє дослідження вчених з Міланського університету показало, за 2019-2024 роки смертність від раку кишківника у групі людей від 25 до 49 років найбільше в Європі зросте у Великій Британії: на 26% у чоловіків та на 39% у жінок.