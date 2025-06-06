Вчені назвали людей, кому небезпечно носити сонцезахисні окуляри

Що кажуть вчені про сонцезахисні окуляри

Науковці заявляють, що носіння сонцезахисних окулярів може блокувати "корисні довжини хвиль", що перешкоджає ультрафіолетовому світлу типу B (UVB) запускати синтез вітаміну D. Вітамін D є не лише важливою поживною речовиною для організму, але й необхідний для засвоєння кальцію, який підтримує здоров'я наших кісток.

"Сонячне світло - це не ваш ворог, це ваш союзник. Хоча носіння сонцезахисних окулярів широко рекомендовано для захисту очей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, існують специфічні ситуації, коли їх не носіння може бути корисним", - сказано в повідомленні вчених.

"Більшість людей щодня носять сонцезахисні окуляри, які відфільтровують корисні довжини хвиль. Це може перешкоджати UVB-світлу запускати синтез вітаміну D – гормону, що має вирішальне значення для імунної регуляції, настрою, функції мозку та профілактики захворювань", - додають вони.

Коли слід носити сонцезахисні окуляри?

За словами фахівців, вони не закликають нехтувати безпекою. Вчені дають людям такі поради:

Ранкове перебування на сонці та циркадні ритми

Лише 10 хвилин прямого сонячного світла після пробудження (але в ідеалі 30 хвилин) спричинить негайне покращення енергії, настрою та когнітивних функцій, яке може тривати протягом дня і навіть покращити ваш сон увечері. Ви все ще можете отримати ці переваги, якщо буде хмарно (хоча в похмурі дні слід прагнути проводити трохи більше часу на вулиці), але скло блокуватиме багато з цих переваг, тому, на жаль, сидіти біля вікна не вийде, вам потрібно вийти на вулицю!

Адаптація до природного світла

Постійне носіння сонцезахисних окулярів може перешкоджати адаптації ваших очей до різних світлових умов. Ця адаптація є важливою для підтримки оптимального зору та комфорту в різних умовах освітлення. Надмірне використання сонцезахисних окулярів може призвести до дискомфорту при переході між різними рівнями освітлення.

Вироблення вітаміну D

Найвідоміший вплив сонячного світла - це вироблення вітаміну D. Вітамін D є необхідним для здорових кісток і м'язів, і ваш організм може виробляти його лише тоді, коли UVB-випромінювання потрапляє на вашу шкіру та очі. Звісно, сонячне світло також має шкідливі ефекти, але поза літніми місяцями більшим ризиком є дефіцит вітаміну D, який пов'язаний зі збільшеним ризиком респіраторних захворювань, діабету 2 типу та інших хронічних захворювань. Отримання більшої кількості прямого сонячного світла також пов'язане з кращим загальним станом здоров'я, про який повідомляють самі люди.

Чому вітамін D важливий?

За даними NHS (Національна служба охорони здоров'я Великої Британії), вітамін D є життєво важливим для регулювання кількості кальцію та фосфату в нашому організмі. Ці елементи підтримують здоров'я наших кісток і зубів. Нестача вітаміну D може призвести до деформації кісток, таких як рахіт у дітей, та болю в кістках, спричиненого станом, що називається остеомаляцією, у дорослих.