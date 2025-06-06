Ученые назвали людей, кому опасно носить солнцезащитные очки

Что говорят ученые о солнцезащитных очках

Ученые заявляют, что ношение солнцезащитных очков может блокировать "полезные длины волн", что препятствует ультрафиолетовому свету типа B (UVB) запускать синтез витамина D. Витамин D является не только важным питательным веществом для организма, но и необходим для усвоения кальция, который поддерживает здоровье наших костей.

"Солнечный свет - это не ваш враг, это ваш союзник. Хотя ношение солнцезащитных очков широко рекомендовано для защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения, существуют специфические ситуации, когда их не ношение может быть полезным", - сказано в сообщении ученых.

"Большинство людей ежедневно носят солнцезащитные очки, которые отфильтровывают полезные длины волн. Это может препятствовать UVB-свету запускать синтез витамина D - гормона, имеющего решающее значение для иммунной регуляции, настроения, функции мозга и профилактики заболеваний", - добавляют они.

Когда следует носить солнцезащитные очки?

По словам специалистов, они не призывают пренебрегать безопасностью. Ученые дают людям такие советы:

Утреннее пребывание на солнце и циркадные ритмы

Всего 10 минут прямого солнечного света после пробуждения (но в идеале 30 минут) вызовет немедленное улучшение энергии, настроения и когнитивных функций, которое может продолжаться в течение дня и даже улучшить ваш сон вечером. Вы все еще можете получить эти преимущества, если будет облачно (хотя в пасмурные дни следует стремиться проводить немного больше времени на улице), но стекло будет блокировать многие из этих преимуществ, поэтому, к сожалению, сидеть у окна не получится, вам нужно выйти на улицу!

Адаптация к естественному свету

Постоянное ношение солнцезащитных очков может препятствовать адаптации ваших глаз к различным световым условиям. Эта адаптация важна для поддержания оптимального зрения и комфорта в различных условиях освещения. Чрезмерное использование солнцезащитных очков может привести к дискомфорту при переходе между различными уровнями освещения.

Выработка витамина D

Самое известное влияние солнечного света - это выработка витамина D. Витамин D необходим для здоровых костей и мышц, и ваш организм может производить его только тогда, когда UVB-излучение попадает на вашу кожу и глаза. Конечно, солнечный свет также имеет вредные эффекты, но вне летних месяцев большим риском является дефицит витамина D, который связан с увеличенным риском респираторных заболеваний, диабета 2 типа и других хронических заболеваний. Получение большего количества прямого солнечного света также связано с лучшим общим состоянием здоровья, о котором сообщают сами люди.

Почему витамин D важен?

По данным NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании), витамин D является жизненно важным для регулирования количества кальция и фосфата в нашем организме. Эти элементы поддерживают здоровье наших костей и зубов. Недостаток витамина D может привести к деформации костей, таких как рахит у детей, и боли в костях, вызванной состоянием, называемым остеомаляцией, у взрослых.