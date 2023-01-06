Вчені назвали головні загрози для людства: масове вимирання стає неминучим

Ще 50 років тому вчені встановили, що максимальна кількість людей, яку здатна витримати наша планета, - це 3,5 млрд людей. Цю цифру земля досягла ще 1970 року. Станом на 2023 рік на планеті мешкає вже близько 8 млрд людей.

Кліматичні зміни призводять до незворотних наслідків планети. Масово гинуть тварини, рослини та риба. Пожежі знищують усе живе на багато сотень кілометрів, а пластик забруднює воду.

У статті CBS News вчені озвучили головні загрози для людства на найближчі роки.

За словами вчених, збільшення кількості людей на планеті поставило планету у складні умови ще у 1970-х роках. Основна мета у роки була - вижити за умов швидкого зростання населення. Зараз на нашій планеті проживає 8 млрд людей і вчені з усього світу б'ють на сполох, оскільки це веде до екологічних катастроф.

Останні 50 років світова дика природа скоротилася на 69%. Основні причини - забруднення водойм, глобальне потепління та руйнування довкілля проживання тварин.

Як приклад, експерти навели Салішське море у Вашингтоні, де було дуже багато свіжого лосося. Але 1991 року риба з цього моря потрапила до списку живих істот, які зникають.

Коли населення дуже багато, а рівень споживання ресурсів невпинно зростає, Земля дуже повільно починає гинути. Біолог Пауль Ерліх стверджує, що для підтримки сучасного рівня ритму життя нам зараз знадобиться ще п'ять схожих планет.

А біолог Тоні Баронський зазначає, що виникло прискорене вимирання. Ситуація, коли види починали зникати фактично на очах, за всю історію планети були лише кілька разів. Науці відомо п'ять масових вимирань, які були спричинені стихійними лихами – виверженням вулканів, астероїдами.

По суті ми зараз є свідками того, як планета гине. І якщо наука має рацію, то людство може пережити шосте масове вимирання у світі, створене ним самим. Жителі Землі нині споживають 175% того, що планета може регенерувати.

За словами біолога Ліз Хедлі, скорочення запасів води призводить до загибелі річкової риби, а це впливає на популяцію норки та видри. Найбільша проблема зараз у Латинській Америці, де з 1970 року кількість тварин скоротилася на 94%.

Мексиканський еколог Херардо Себальос, один із провідних світових учених у галузі вимирання, вважає, що єдиний спосіб врятувати Землю - це залишити третину території дикої.

Він зараз проводить експеримент у заповіднику Калакмуль, неподалік Гватемали. Площі в 3000 квадратних кілометрів повністю дали спокій і місцевим фермерам виплачують суму, щоб вони не вирубували ліс.

Раніше такі експерименти проводили й в інших заповідниках, що дозволило збільшити популяцію тварин, які були внесені до списку зникаючих.

В Індії вдалося зберегти популяцію тигрів, у Мексиці - ягуарів, у Ботсвані вберегли слонів.

За словами Себальоса, успіхи вражають, але, щоб справді врятувати планету, масштаб таких заповідників потрібно збільшити в 10 000 разів.