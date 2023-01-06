Ученые назвали главные угрозы для человечества: массовое вымирание становится неизбежным

Еще 50 лет назад ученые установили, что максимальное количество людей, которое способна выдержать наша планета - это 3,5 млрд человек. Этой цифры земля достигла еще в 1970 году. По состоянию на 2023 год на планете живет уже около 8 млрд человек.

Климатические изменения приводят к необратимым последствиям на планете. Массово погибают животные, растения и рыба. Пожары уничтожают все живое на много сотен километров, а пластик загрязняет воду.

В статье CBS News ученые озвучили главные угрозы для всего человечества на ближайшие годы.

По словам ученых, увеличение количества людей на планете поставило планету в сложные условия еще в 1970-х годах. Основная цель в те года была - выжить в условиях быстрого роста населения. Сейчас на нашей планете проживает 8 млрд людей и ученые со всего мира бьют тревогу, так как это ведет к экологическим катастрофам.

За последние 50 лет мировая дикая природа сократилась на 69%. Основные причины - загрязнения водоемов, глобальное потепление и разрушение среды обитания животных.

В качестве примера эксперты привели Салишское море в Вашингтоне, где было очень много свежего лосося. Но в 1991 году рыба из этого моря попала в список живых существ, которые исчезают.

Когда населения очень много, а уровень потребления ресурсов постоянно растет, Земля очень медленно начинает гибнуть. Биолог Пауль Эрлих утверждает, что для поддержки современного уровня ритма жизни нам сейчас понадобится еще пять похожих планет.

А биолог Тони Баронский отмечает, что появилось ускоренное вымирание. Ситуация, когда виды начинали исчезать фактически на глазах, за всю историю планеты были всего лишь несколько раз. Науке известно пять массовых вымираний, которые были вызваны стихийными бедствиями - извержением вулканов, астероидами.

По сути, мы сейчас являемся свидетелями того, как планета погибает. И если наука права, то человечество может пережить шестое массовое вымирание в мире, созданное им самим. Жители Земли сейчас потребляют 175% того, что планета может регенерировать.

По словам биолога Лиз Хедли, сокращение запасов воды приводит к гибели речной рыбы, а это влияет на популяцию норки и выдры. Самая большая проблема сейчас в Латинской Америке, где с 1970 года количество животных сократилось на 94%.

Мексиканский эколог Херардо Себальос, один из ведущий мировых ученых в области вымирания, считает, что единственный способ спасти Землю - это оставить треть территории дикой.

Он сейчас проводит эксперимент в заповеднике Калакмуль, неподалеку от Гватемалы. Площадь в 3000 квадратных километров полностью оставили в покое и местных фермерам выплачивают сумму, чтобы они не вырубали лес.

Ранее подобные эксперименты проводили и в других заповедниках, что позволило увеличить популяцию животных, которые были внесены в список исчезающих.

В Индии удалось сохранить популяцию тигров, в Мексике - ягуаров, в Ботсване уберегли слонов.

По словам Себальоса, успехи поразительны, но, чтобы действительно спасти планету, масштаб таких заповедников нужно увеличить в 10 000 раз.