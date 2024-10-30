Вчені за допомогою технологій знайшли загублено місто майя та тисячі невідомих раніше споруд
Археологи за допомогою технології картографування LiDAR віднайшли понад шість тисяч раніше невідомих споруд майя та загублено місто на території Мексики - район Кампече, який раніше не був досліджений. У знайденому комплексі також присутні піраміди, подібні до відомих місць Чичен-Іца або Тікаль.
Що відомо про неймовірну знахідку дослідників, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Antiquity.
Група вчених з Тулейнського університету, Національного інституту антропології та історії в Мексиці та Університету Х'юстона проаналізували дані дослідження з технологією LiDAR, який визначав моніторинг рівня вуглецю в лісах Мексики. Аналіз даних виявив густонаселену територію з 6674 раніше невідомими спорудами майя, включаючи піраміди.
Технологія LiDAR, яка виявляє та визначає дальність світла - це метод дистанційного зондування з використанням світла у формі імпульсного лазера для вимірювання діапазонів (змінних відстаней) до Землі. Різницю в часі повернення лазера та довжинах хвиль можна використати для складання тривимірної цифрової карти ландшафту.
"Екологи та інженери провели лідарні дослідження деяких з цих регіонів для непов'язаних досліджень. Тож мені стало цікаво, чи можуть існуючі дані лідара охоплювати цю незвідану область", - розповів провідний автор дослідження Люк Олд-Томас.
Знайдено загублено місто майя та понад 6000 невідомих раніше споруд (скриншот карти)
Дослідження показало не тільки наявність споруд, а й ще сільські райони та невеликі поселення, причому найвидатнішим відкриттям став розгалужений міський комплекс з пірамідами, розташований на хребті поблизу активно сільськогосподарської території вздовж єдиної в регіоні автомагістралі.
Всередині комплексу є ядро зосереджених структур, позначених як E-Group. Його оточують житлові будинки та тераси на піднесених ділянках землі, майданчики для гри в м'яч та споруда дамби.
"Наш аналіз не тільки показав картину регіону, де було багато поселень, але й виявив багато відмінностей. Ми знайшли не лише сільську місцевість і менші населенні пункти. Ми також знайшли велике місто з пірамідами прямо біля єдиної в цьому районі автомагістралі, поблизу міста, де серед руїн люди роками активно займалися землеробством. Уряд ніколи про це не знав, наукове співтовариство ніколи про це не знало", - додав Олд-Томас.
Наступні дослідження будуть зосереджені на польових роботах на нещодавно виявлених ділянках.
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