Вчені дізналися, який алкоголь найнебезпечніший в літню спеку

Чому алкоголь в спеку - погано?

Алкогольні напої в поєднанні з енергетиками - це справжня смертельна бомба. Адже енергетики часто містять кофеїн, чи інші речовини, які підвищують тиск і "розганяють" організм.

Це призводить до підвищеного навантаження на серце та судини і дуже небезпечно, коли на вулиці спекотно. Особливо для людей з серцево-судинними захворюваннями.

Пиво - менше зло?

Для цього вживання алкоголю треба комбінувати з простою водою.

І пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть якщо ви будете випивати потрошку, рано чи пізно є ризик, що вам захочеться більше, аби отримати ті ж відчуття. Так непомітно розвивається алкогольна залежністью