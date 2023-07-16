Вчені дізналися, який алкоголь найнебезпечніший в літню спеку

Втамовувати спрагу алкоголем в літню спеку - дуже погана ідея. Але деякі види спиртного визнано найбільш небезпечними.
Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих Клівлендською клінікою.
Алкогольні напої в поєднанні з енергетиками - це справжня смертельна бомба. Адже енергетики часто містять кофеїн, чи інші речовини, які підвищують тиск і "розганяють" організм.
Це призводить до підвищеного навантаження на серце та судини і дуже небезпечно, коли на вулиці спекотно. Особливо для людей з серцево-судинними захворюваннями.
Для цього вживання алкоголю треба комбінувати з простою водою.
І пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть якщо ви будете випивати потрошку, рано чи пізно є ризик, що вам захочеться більше, аби отримати ті ж відчуття. Так непомітно розвивається алкогольна залежністью
Раніше ми писали, як алкоголь підвищує ризик алергії.
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