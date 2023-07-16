Ученые узнали, какой алкоголь самый опасный в летнюю жару

Почему алкоголь в жару - плохо?

Алкогольные напитки в сочетании с энергетиками - это настоящая смертельная бомба. Ведь энергетики часто содержат кофеин или другие вещества, которые повышают давление и "разгоняют" организм.

Это приводит к повышенной нагрузке на сердце и сосуды и очень опасно, когда на улице жарко. Особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пиво - меньшее зло?

Для этого употребление алкоголя нужно комбинировать с простой водой.

И помните, что безопасной дозы алкоголя нет. Даже если вы будете выпивать понемножку, рано или поздно есть риск, что вам захочется больше, чтобы получить те же ощущения. Так незаметно развивается алкогольная зависимость