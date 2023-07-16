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Ученые узнали, какой алкоголь самый опасный в летнюю жару

Какой алкоголь опасен летом (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Утолять жажду алкоголем в летнюю жару - очень плохая идея. Но некоторые виды спиртного признаны наиболее опасными.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных Кливлендской клиникой.

Почему алкоголь в жару - плохо?

Алкогольные напитки в сочетании с энергетиками - это настоящая смертельная бомба. Ведь энергетики часто содержат кофеин или другие вещества, которые повышают давление и "разгоняют" организм.

Это приводит к повышенной нагрузке на сердце и сосуды и очень опасно, когда на улице жарко. Особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пиво - меньшее зло?

Для этого употребление алкоголя нужно комбинировать с простой водой.

И помните, что безопасной дозы алкоголя нет. Даже если вы будете выпивать понемножку, рано или поздно есть риск, что вам захочется больше, чтобы получить те же ощущения. Так незаметно развивается алкогольная зависимость

Раньше мы писали, как алкоголь повышает риск аллергии.

Также читайте, что случится с вами, если будете пить слишком много пива.

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