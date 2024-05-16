Схуднути чи погладшати: як алкоголь впливає на вагу

Вага, безумовно, не єдиний фактор, коли мова йде про здоров'я. Проте насправді вживання алкоголю має свій вплив на організм і певні процеси - і на масу тіла також.

Про те, як алкоголь впливає на організм і вагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чи може калорійність алкоголю сприяти схудненню

Надмірне вживання алкоголю може негативно вплинути на організм і призвести не до схуднення, а навіть навпаки - до збільшення ваги кількома способами.

По-перше, алкоголь дуже калорійний. Деякі змішані напої можуть містити стільки ж калорій, як і їжа, але без поживних речовин.

Калорійність різноманітних напоїв залежить від виду:

темне пиво: близько 150 калорій на 355 мл;

світле пиво: близько 100 калорій на 355 мл;

пиво з високим вмістом алкоголю або крафтове: від 170 до 350 калорій на 355 мл;

вино: близько 100 калорій на 145 мл;

дистильований алкоголь (джин, ром, горілка, віскі): близько 100 калорій на 45 мл);

Вермут Martini Extra Dry: близько 140 калорій на 65 мл;

Піна колада: близько 500 калорій на 205 мл.

Проте, калорійність - не єдиний аспект алкоголю, який впливає на вагу.

Як алкоголь впливає на тіло і вагу

Надмірне вживання алкоголю може негативно вплинути на організм і призвести до збільшення ваги.

Наприклад, алкоголь може впливати на гормони, які контролюють апетит, голод і стрес. Також, як вже було зазначено, алкоголь калорійний і, ймовірно, збільшує кількість абдомінального жиру.

Впливає на гормональний фон

Вживання алкоголю може погіршити роботу залоз, які виділяють гормони, що може призвести до збільшення ваги.

Зазвичай залози в організмі виділяють потрібну кількість гормонів, які надсилають повідомлення тканинам. Ці повідомлення допомагають організму реагувати на стрес і контролювати енергію та обмін речовин.

Наприклад, наднирники, розташовані над нирками, виділяють кортизол - гормон стресу, який допомагає організму реагувати на стрес, підвищуючи кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень.

Деякі дані свідчать про те, що надмірне вживання алкоголю може призвести до того, що надниркові залози не зможуть регулювати кількість кортизолу, яку вони виділяють.

Як наслідок, люди, які вживають алкоголь, можуть мати високий рівень цього гормону.

Як алкоголь впливає на вагу (ілюстрація: Freepik)

А підвищений рівень кортизолу, згідно з дослідженнями, може сприяти збільшенню ваги в області живота. Кортизол перерозподіляє жирову тканину в область живота і ще й збільшує потяг до висококалорійної їжі.

Може викликати відчуття голоду

Після кількох порцій алкоголю ви можете зробити нездоровий вибір їжі, не замислюючись про це. Одне дослідження проведене в 2017 році, показало, що алкоголь активує клітини мозку, які сигналізують про сильний голод.

Алкоголь також може знизити рівень цукру в крові, що посилює відчуття голоду. Деякі дані свідчать про те, що люди можуть шукати продукти з високим вмістом вуглеводів, щоб втамувати свій голод, якщо рівень цукру в крові трохи знижується.

Збільшує жирові відкладення в животі

Термін "пивний живіт" навряд хтось міг не чути. Проте думка про те, що алкоголь викликає збільшення жирових відкладень в області живота, є невірною. Адже печінка розщеплює алкоголь, а не жир під час споживання.

Лише невеликий відсоток калорій, які ви отримуєте з алкоголем, перетворюється на жир. Натомість алкоголь впливає на те, як ваш організм спалює жир, сповільнюючи процеси. Як наслідок, жир може накопичуватися в області живота.

Абдомінальний жир пов'язаний з певними ускладненнями, такими як:

захворювання серця;

високий кров'яний тиск;

високий рівень холестерину;

діабет 2 типу.

Впливає на якість сну

Алкоголь має седативний ефект, який може допомогти розслабитися і зробити вас сонливими після випитого. Проте дослідження пов'язують надмірне вживання алкоголю з поганою тривалістю та якістю сну, зокрема, з безсонням.

Як алкоголь впливає на організм (ілюстрація: Freepik)

З часом дефіцит сну може призвести до збільшення ваги. Деякі дані свідчать про те, що люди, які недосипають, їдять більше їжі і їм важче втриматися від спокусливих перекусів, ніж зазвичай.

Чи відмова від алкоголю допоможе схуднути

Немає достатніх доказів того, що зменшення споживання алкоголю призводить до схуднення. Дослідження, опубліковане в 2016 році, показало, що зменшення споживання алкоголю від легкого до помірного не має суттєвого впливу на втрату ваги.

Проте дослідники відзначили, що зменшення споживання алкоголю призвело до зниження імпульсивності, наприклад, переїдання. До того ж зменшення кількості калорій також впливає на вагу.

Крім цього, певні звички щодо алкоголю можуть допомогти контролювати вагу, а саме:

вживайте помірковано : наприклад, дієтичні рекомендації для американців встановлюють споживання алкоголю в кількості одного-двох напоїв на день;

: наприклад, дієтичні рекомендації для американців встановлюють споживання алкоголю в кількості одного-двох напоїв на день; їжте перед тим, як пити: це може зменшити ризик переїдання і допомогти вашому шлунку повільніше засвоювати алкоголь;

це може зменшити ризик переїдання і допомогти вашому шлунку повільніше засвоювати алкоголь; обмежте змішані напої: лікер, сік і сироп дуже калорійні;

лікер, сік і сироп дуже калорійні; обирайте низькокалорійні напої: наприклад, світле пиво містить близько 100 калорій, порівняно зі 150 калоріями в тому ж об'ємі темного;

наприклад, світле пиво містить близько 100 калорій, порівняно зі 150 калоріями в тому ж об'ємі темного; встановіть ліміт: це допомагає знизити ризик вживання надмірної кількості алкоголю;

це допомагає знизити ризик вживання надмірної кількості алкоголю; пийте повільно: занадто швидке пиття може підвищити ризик випити занадто багато.

Важливо пам'ятати, що відповідальне споживання може запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям, в тому числі пов'язаних з вагою.