Вбережуть серце та продовжать життя: 4 прості звички, які потрібно дотримуватись у житті

Існують звички, які кожен і кожна може інтегрувати у свій побут без зайвих фінансових та часових витрат. Це може продовжити ваше життя, адже серцево-судинні хвороби й досі посідають перше місце серед причин смерті в розвинених країнах світу.

Більше ходіть пішки

Існують дослідження, які підтверджують, що ходьба покращує здоров’я серця. Перевага такої активності в її простоті - вам не треба витрачати на це гроші, шукати додатковий час для тренувань тощо.

Іноді можна просто вийти з транспорту раніше та пройти кілька зупинок. Замовити посилку на поштове відділення не в п’яти хвилинах пішки, а в п’ятнадцяти.

Кардіологиня Ілона Бегларян розповіла, що ходьба прискорює рух крові судинами, покращує кровообіг та обмін речовин. Також вона має позитивний вплив на ліпідний обмін (зменшується кількість "поганого" холестерину) і процеси травлення, запобігає розвитку ожиріння та цукрового діабету.

Лікар радить ходити 7-10 тисяч кроків на день.

Режим харчування

За словами кардіолога, варто додати передусім такі звички у своє життя:

2–3 повноцінних прийоми їжі на день

обмежити кількість перекусів

віддавати перевагу повільним вуглеводам (гречана крупа, цілозерновий хліб, фрукти, овочі, макарони із цільного зерна)

споживати менше оброблених та процесованих продуктів, як-от ковбас, напівфабрикатів, деяких видів консервів

Зменште споживання солі

Гранульовані цибуля та часник, солодка паприка, лимонний сік та свіжа зелень збагатять смак страви й без надлишку солі.

Ілона Бегларян каже, що варто обмежити споживання солі до 5 грамів на день (це орієнтовно 1 чайна ложка). Також лікарка радить солити їжу після приготування, а не підсолювати воду - так легше не пересолити.

Відмовтесь від солодких напоїв

Краще зварити узвар, але без цукру, можна також додати в напій імбир та корицю.

Експериментуйте з різними видами чаю - додавайте яблуко, грушу, апельсин, лимон тощо. А ще можна приготувати незвичайний "лимонад" - додайте до води з лимоном трохи огірків та м’яти. Такий напій чудово освіжає.

"Через надлишкове споживання солі виникає спрага. І часто саме через це людину тягне споживати солодкі напої, які містять багато цукру. З часом це стає звичкою", - каже кардіолог.

Так щоденні звички продовжують життя та значно знижують ризики інфаркту та інсульту - хвороб, які змінюють життя кардинально й у дуже поганий бік.