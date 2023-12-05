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Уберегут сердце и продлят жизнь: 4 простые привычки, которые нужно соблюдать в жизни

Какие привычки помогут улучшить здоровье сердца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровое сердце нуждается в здоровом образе жизни. Это не значит, что уже сейчас следует срочно бежать в спортзал, хотя это полезная опция. Однако следует придерживаться простых привычек в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Есть привычки, которые каждый и каждая может интегрировать в свой быт без лишних финансовых и временных затрат. Это может продлить вашу жизнь, ведь сердечно-сосудистые болезни до сих пор занимают первое место среди причин смерти в развитых странах мира.

Больше ходите пешком

Есть исследования, подтверждающие, что ходьба улучшает здоровье сердца. Преимущество такой активности в ее простоте - вам не нужно тратить на это деньги, искать дополнительное время для тренировок и т.д.

Иногда можно просто выйти из транспорта раньше и пройти несколько остановок. Заказать посылку на почтовое отделение не в пяти минутах ходьбы, а в пятнадцати.

Кардиологиня Илона Бегларян рассказала, что ходьба ускоряет движение крови сосудами, улучшает кровообращение и обмен веществ. Также она оказывает положительное влияние на липидный обмен (уменьшается количество "плохого" холестерина) и процессы пищеварения, предотвращает развитие ожирения и сахарного диабета.

Врач советует ходить 7-10 тысяч шагов в день.

Режим питания

По словам кардиолога, следует добавить прежде всего такие привычки в свою жизнь:

  • 2-3 полноценных приема пищи в день
  • ограничить количество перекусов
  • отдавать предпочтение медленным углеводам (гречневая крупа, целозерновой хлеб, фрукты, овощи, макароны из цельного зерна)
  • потреблять меньше обработанных и процессованных продуктов, таких как колбасы, полуфабрикаты, некоторые виды консервов

Уменьшите потребление соли

Гранулированные лук и чеснок, сладкая паприка, лимонный сок и свежая зелень обогатят вкус блюда и без излишка соли.

Илона Бегларян говорит, что следует ограничить потребление соли до 5 граммов в день (это ориентировочно 1 чайная ложка). Также врач советует солить пищу после приготовления, а не подсаливать воду - так легче не пересолить.

Откажитесь от сладких напитков

Лучше сварить компот, но без сахара, можно добавить в напиток имбирь и корицу.

Экспериментируйте с разными видами чая - добавляйте яблоко, грушу, апельсин, лимон и т.д. А еще можно приготовить необычный "лимонад" - добавьте к воде с лимоном немного огурцов и мяты. Такой напиток отлично освежает.

"Из-за избыточного потребления соли возникает жажда. И часто именно поэтому человека тянет потреблять сладкие напитки, которые содержат много сахара. Со временем это становится привычкой", - говорит кардиолог.

Так ежедневные привычки продлевают жизнь и значительно снижают риски инфаркта и инсульта - болезней, которые изменяют жизнь кардинально и в очень плохую сторону.

Ранее мы сообщали, какие напитки провоцируют возникновение инфаркта и инсульта.

Также мы писали о вредной привычке в питании, которая серьезно повреждает ваше сердце.

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