Важный фактор, который снижает генетическую предрасположенность к раку: его нельзя игнорировать

Как рассказали ученые, они исследовали риски рака всех типов.

Большинство актуальных сейчас исследований концентрируются на конкретных областях ДНК, ассоциированных с конкретными типами опухолей. Кроме того, соответствующие данные смогут позволить определить полигенный риск рака, однако не вероятность развития онкологического заболевания в целом.

Что показало исследование

По словам ученых они проанализировали важные индивидуальные полигенные риски рака для 16 типов опухолей у мужчин и 18 типов опухолей у женщин и сформировали единый массив данных и протестировали его на выборке 202 тысяч мужчин и 239 тысяч женщин.

Также участники исследования предоставили данные о наличии вредных привычек, индексе массы тела, физической активности и ежедневном рационе.

У 97% участников обнаружили высокий генетический риск по крайней мере одного типа рака.

Важно, что высокая генетическая предрасположенность и наиболее неблагоприятное для здоровья образ жизни повышали риски рака у мужчин в 2,9 раза и у женщин в 2,3 раза по сравнению с людьми с теми же генетическими рисками, но при здоровом образе жизни.

Пятилетняя заболеваемость раком у мужчин составила 7,2%, а у женщин 5,7%. Риски развития рака в группе людей со здоровыми привычками составили 5,5% и 3,6% соответственно.

Поэтому соответствующие результаты показывают пользу здорового образа жизни, как профилактику рака независимо от генетической предрасположенности.