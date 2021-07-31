Важливий фактор, який знижує генетичну схильність до раку: його не можна ігнорувати

Як розповіли вчені, вони дослідили ризики раку усіх типів.

Більшість актуальних наразі досліджень концентруються на конкретних областях ДНК, асоційованих з конкретними типами пухлин. Окрім того, відповідні дані зможуть дозволити визначити полігенний ризик раку, проте не ймовірність розвитку онкологічного захворювання в цілому.

Що показало дослідження

За словами вчених вони проаналізували важливі індивідуальні полігенні ризики раку для 16 типів пухлин у чоловіків і 18 типів пухлин у жінок і сформували єдиний масив даних та протестували його на вибірці 202 тисяч чоловіків і 239 тисяч жінок.

Також учасники дослідження надали дані про наявність шкідливих звичок, індексі маси тіла, фізичну активність та щоденний раціон.

У 97% учасників виявили мали високий генетичний ризик принаймні одного типу раку.

Важливо, що висока генетична схильність і найбільш несприятливий для здоров'я спосіб життя підвищували ризики раку у чоловіків у 2,9 раза та в жінок у 2,3 раза в порівнянні з людьми з тими ж генетичними ризиками, але при здоровому способі життя.

П'ятирічна захворюваність на рак у чоловіків склала 7,2%, а у жінок 5,7%. Ризики розвитку раку у групі людей із здоровими звичками склали 5,5% і 3,6% відповідно.

Тому відповідні результати показують користь здорового способу життя, як профілактику раку незалежно від генетичної схильності.