Важный фактор, который снижает генетическую предрасположенность к раку: его нельзя игнорировать
Исследования показали, что отсутствие вредных привычек и здоровый образ жизни снижают риски рака до минимума.
Об этом сообщает Science Daily.
Как рассказали ученые, они исследовали риски рака всех типов.
Большинство актуальных сейчас исследований концентрируются на конкретных областях ДНК, ассоциированных с конкретными типами опухолей. Кроме того, соответствующие данные смогут позволить определить полигенный риск рака, однако не вероятность развития онкологического заболевания в целом.
Что показало исследование
По словам ученых они проанализировали важные индивидуальные полигенные риски рака для 16 типов опухолей у мужчин и 18 типов опухолей у женщин и сформировали единый массив данных и протестировали его на выборке 202 тысяч мужчин и 239 тысяч женщин.
Также участники исследования предоставили данные о наличии вредных привычек, индексе массы тела, физической активности и ежедневном рационе.
У 97% участников обнаружили высокий генетический риск по крайней мере одного типа рака.
Пятилетняя заболеваемость раком у мужчин составила 7,2%, а у женщин 5,7%. Риски развития рака в группе людей со здоровыми привычками составили 5,5% и 3,6% соответственно.
Поэтому соответствующие результаты показывают пользу здорового образа жизни, как профилактику рака независимо от генетической предрасположенности.
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Также назвали полезную ягоду, которая защитит от рака и замедлит старение.