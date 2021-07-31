Важливий фактор, який знижує генетичну схильність до раку: його не можна ігнорувати
Дослідження показали, що відсутність шкідливих звичок та здоровий спосіб життя знижують ризики раку до мінімуму.
Про це повідомляє Science Daily.
Як розповіли вчені, вони дослідили ризики раку усіх типів.
Більшість актуальних наразі досліджень концентруються на конкретних областях ДНК, асоційованих з конкретними типами пухлин. Окрім того, відповідні дані зможуть дозволити визначити полігенний ризик раку, проте не ймовірність розвитку онкологічного захворювання в цілому.
Що показало дослідження
За словами вчених вони проаналізували важливі індивідуальні полігенні ризики раку для 16 типів пухлин у чоловіків і 18 типів пухлин у жінок і сформували єдиний масив даних та протестували його на вибірці 202 тисяч чоловіків і 239 тисяч жінок.
Також учасники дослідження надали дані про наявність шкідливих звичок, індексі маси тіла, фізичну активність та щоденний раціон.
У 97% учасників виявили мали високий генетичний ризик принаймні одного типу раку.
П'ятирічна захворюваність на рак у чоловіків склала 7,2%, а у жінок 5,7%. Ризики розвитку раку у групі людей із здоровими звичками склали 5,5% і 3,6% відповідно.
Тому відповідні результати показують користь здорового способу життя, як профілактику раку незалежно від генетичної схильності.
Раніше ми повідомляли, що вчені створили препарат, який вбиває до 100% клітин пухлини грудей і метастазів.
Також назвали корисну ягоду, яка захистить від раку і сповільнить старіння.