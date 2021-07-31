Важливий фактор, який знижує генетичну схильність до раку: його не можна ігнорувати

Дослідження показали, що відсутність шкідливих звичок та здоровий спосіб життя знижують ризики раку до мінімуму.

Як розповіли вчені, вони дослідили ризики раку усіх типів.

Більшість актуальних наразі досліджень концентруються на конкретних областях ДНК, асоційованих з конкретними типами пухлин. Окрім того, відповідні дані зможуть дозволити визначити полігенний ризик раку, проте не ймовірність розвитку онкологічного захворювання в цілому.

Що показало дослідження

За словами вчених вони проаналізували важливі індивідуальні полігенні ризики раку для 16 типів пухлин у чоловіків і 18 типів пухлин у жінок і сформували єдиний масив даних та протестували його на вибірці 202 тисяч чоловіків і 239 тисяч жінок.

Також учасники дослідження надали дані про наявність шкідливих звичок, індексі маси тіла, фізичну активність та щоденний раціон.

У 97% учасників виявили мали високий генетичний ризик принаймні одного типу раку.

Важливо, що висока генетична схильність і найбільш несприятливий для здоров'я спосіб життя підвищували ризики раку у чоловіків у 2,9 раза та в жінок у 2,3 раза в порівнянні з людьми з тими ж генетичними ризиками, але при здоровому способі життя.

П'ятирічна захворюваність на рак у чоловіків склала 7,2%, а у жінок 5,7%. Ризики розвитку раку у групі людей із здоровими звичками склали 5,5% і 3,6% відповідно.

Тому відповідні результати показують користь здорового способу життя, як профілактику раку незалежно від генетичної схильності.