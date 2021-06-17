WHITE NIGHTS 2021. TULUM: что важно знать о самом ярком фестивале лета

В Киев возвращаются Белые Ночи с новым именем WHITE NIGHTS. При этом посетителей ждет полноценный художественный фестиваль.
В 2021 году знаменитый дэнс-ивент будет удивлять не только музыкальным направлением, а и удивит артом. За декор и инсталляции будут отвечать крутые художники и скульпторы Украины.
18 и 19 июня на WHITE NIGHTS вы увидите мистику и шаманство. Мероприятие превратятся в культовый TULUM. Будет полное погружение в таинство майя и вас ждет грандиозная вечеринка.
Воспроизвести более детально культуру мая поможет тематический декор, который является самым масштабным за всю историю WHITE NIGHTS. Все это будет происходить на Арт-заводе "Платформа".
Уникальный декор и арт от художников с мировым именем
Белые Ночи возвращаются в Киев (фото: пресс-служба фестиваля)
За зрелищный декор и артовую составляющую на фестивале будут отвечать художники, которые оформляли лучшие мировые фестивали. В частности, известная профи в шаманской тематике, декоратор Elina Mansurova. Именно она в этом году представит свои дизайны в самом Тулум.
На WHITE NIGHTS также были приглашены известные украинские художники - известный сотрудничеством с ювелирным домом Cartier Серж Пайе, соучредитель группы "Р.Э.П." и лауреат премии #HeforShe Ксения Гнилицкая, художница с 30-летним опытом Леся Ригорчук и Анна Оборская, работы которой были на выставки в Париже. На фестивале художники покажут свои картины.
(фото: пресс-служба фестиваля)
Также на фестивали будут представлены скульптуры и инсталляции ANI Svami. Ее работы есть во многих украинских институтах современного искусства. Кроме того, посетители фестиваля смогут увидеть артпроекты Марии Куликовской.
Кроме арта на фестивале продолжает оставаться на высоте и музыкальная его часть. Но и здесь есть изменения. В этом году посетителей WHITE NIGHTS будут ждать не просто выступления диджеев, а крутые showcase от APLAY, Eleatics Records, БАЛКОНЛЮБВИ, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar и резидентов Alchemist Bar.
Своими выступлениями гостей фестиваля порадуют хедлайнеры - лондонские импровизаторы Kerala Dust, любимые Украиной копенгагенцы WHOMADEWHO, которые будут со своим "новым специальным диско", немецкий продюсер Thomas Schumacher, который уже много лет исследует техно, и завсегдатаи ведущих мировых фестивалей электронной музыки dOP.
Среди специальных гостей будут также крутые артисты, включая, обладательницу чувственного вокала Аlloise и участников Евровидения SHUMA.
Фестиваль уже объявил полный лайн-ап, среди сотни артистов присутствуют такие имена: VLAD ZADIRAKA, JUGREN SHUSTOV, KIRIK, MISHUKOV и пионеры техно-сцены VOTUMA, VERONIKA, KON' и многие другие.
Более того - в WHITE NIGHTS появится собственный танцевальный гимн. Его создала Votuma, dj, маркетолог и автор идеи будущего фестиваля.
Белые Ночи возвращаются в Киев (фото: пресс-служба фестиваля)
Кажется, фестиваль охватил уже почти все жанры. Теперь организаторы взялись еще и за кино. В этом году WHITE NIGHTS снимут и создадут об этом невероятное музыкально-шаманское действо фильм. А его героями станут гости фестиваля 18 и 19 июня.
Яркий образ в бохо-стиле станет своеобразным пропуском к особенным привилегиям на фестивале. С ним гости смогут попадать в исключительные локации. Однако беспокоиться, что соответствующего наряда вы точно не найдете дома, не стоит. Просто на вечеринке вам помогут стать частью шаманского действа - выберут одежду на маркете и сделают фантазийный мейк.
В этом году WHITE NIGHTS. TULUM становится территорией cashless - расчетов без наличности. У входа на территорию фестиваля будет действовать инфопоинт ПриватБанка. Там работники будут помогать гостям оформлять банковскую бесконтактную карточку Mastercard Paypass и карточку Digital и быстро решать все вопросы.
Белые Ночи возвращаются в Киев (фото: пресс-служба фестиваля)
Очевидно и это еще не все. 3D-mapping, шаманы, которые будут чистить карму, лазерное шоу, мастер-классы на тулумскую тематику, тематический маркет, грандиозные свет и звук, стрит-фуд со всего мира от новых резидентов ULICHNAYA EDA, виджей, новые изысканные бары, 20+ insta- place, chill-out зоны - это все и намного больше ожидает гостей WHITE NIGHTS. TULUM.
За вкусный перекус на фестивале будут отвечать новые резиденты ULICHNAYA EDA со стрит-фудом со всего мира. Среди них:
Фото: "Белые Ночи" возвращаются (пресс-служба фестиваля)
Ранее мы писали, что панк-рок хулиган ПОЛ ПУНШ сыграет концерт в Киеве.