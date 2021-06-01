ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Панк-рок хулиган ПОЛ ПУНШ сыграет концерт в Киеве

Новина українською → Вторник 01 июня 2021 09:59
Панк-рок хулиган ПОЛ ПУНШ сыграет концерт в Киеве Фото: ПОЛ ПУНШ (Lighthouse CA)

14.08.2021

В его планах - Grammy, стадионный тур и доказать всем, что этот мир может быть ярче и проще. ПОЛ ПУНШ, он же Пуша Богинич, везет свой бодрый и энергичный панк-рок в Киев. Артист и его "пунш сас бэнд" 14 августа сыграют концерт на ЮБК (билеты).

Школьником он фанател от Sum 41, Blink-182, Metallica, Nightwish и русского рока. Затем влюбился в хип-хоп. Неудивительно, что ПОЛ ПУНШ решил скрестить оба жанра в собственных песнях.

Музыка артиста - это энергичный и дерзкий поп-панк вперемешку с элементами эмо, хип-хопа и пост-хардкора.

Лирика - честные, смешные и "сасные" истории о собственной жизни. Такое же название - "Сасные истории" - получил и дебютник панк-рок хулигана, песни из которого можно будет услышать в Киеве в конце лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Концерты
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе
Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе