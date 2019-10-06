ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Что важно знать о вирусных инфекциях: Комаровский поделился рекомендациями

STYLERЖизнь    06.10.2019 - 14:51
Что важно знать о вирусных инфекциях: Комаровский поделился рекомендациями
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский рассказал важную информацию о вирусных инфекциях

Евгений Комаровский рассказал, что необходимо знать о вирусной инфекции, а также ответил на волнующий многих вопрос: всегда ли вирусная инфекция сопровождается насморком? Об этом эксперт рассказал в социальной сети Instagram.

"Есть куча вирусных инфекций, которые к насморку не имеют никакого отношения. Та же розеола, энтеровирусные инфекции, да, очень много есть кишечных инфекций, которые вообще никаких симптомов не дают. Или дают только понос, или только сыпь, а насморка не дают", - пишет Комаровский.

Комаровский о вирусных инфекциях (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Однако, если мы говорим об острых респираторных вирусных инфекциях, которые локализуются в верхних дыхательных путях, там насморк и заложенность носа один из основных симптомов заболевания.

Напомним, что Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка.

Зачем эти подвиги? Комаровский рассказал, когда не стоит выходить гулять с грудничком Псевдокиста у детей: Комаровский развенчал популярный миф
Новости Украины Евгений Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь