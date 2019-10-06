Что важно знать о вирусных инфекциях: Комаровский поделился рекомендациями

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский рассказал важную информацию о вирусных инфекциях

Евгений Комаровский рассказал, что необходимо знать о вирусной инфекции, а также ответил на волнующий многих вопрос: всегда ли вирусная инфекция сопровождается насморком? Об этом эксперт рассказал в социальной сети Instagram.

"Есть куча вирусных инфекций, которые к насморку не имеют никакого отношения. Та же розеола, энтеровирусные инфекции, да, очень много есть кишечных инфекций, которые вообще никаких симптомов не дают. Или дают только понос, или только сыпь, а насморка не дают", - пишет Комаровский.

Комаровский о вирусных инфекциях (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Однако, если мы говорим об острых респираторных вирусных инфекциях, которые локализуются в верхних дыхательных путях, там насморк и заложенность носа один из основных симптомов заболевания.

Напомним, что Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка.